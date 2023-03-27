Десерты с бананом всегда были в кондитерском топе. Особенно вкусно фрукт сочетается с творогом. Поэтому этот тандем – идеальная основа для чизкейка. Его даже не придется выпекать, ведь вместо теста используется обычное печенье. Масса отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления бананового чизкейка без выпечки опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

Ингредиенты для основания:

шоколадное песочное печенье – 110 г

масло – 60 г

Ингредиенты для белого слоя:

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бананы – 2 шт

сливки 33% – 200 мл

желатин – 10 г + 50 мл. холодной воды

сок лимона – 25 мл (2 ст.л)

сливочный творог – 400 г

сахарная пудра – 100 г

Ингредиенты для желейного слоя:

желатин – 10 г + 50 мл. холодной воды

вода – 200 мл

сок лимона – 25 мл (2 ст.л.)

сахар – 60 г

банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Измельчаем печенье до состояния крошки в блендере, добавляем к нему растопленное масло на огне или в микроволновке и перемешиваем до однородности. Форму с разъемным кольцом застилаем пергаментом. Пересыпаем печенье в форму и формируем основание. Ставим в холодильник на 30 минут.

2. Желатин заливаем водой и даем набухнуть. В блендер выкладываем бананы, сливки, сок лимона и взбиваем 1 минуту до однородной массы.

3. В миску выкладываем сливочный сыр, сахарную пудру и взбиваем миксером 1 минуту. Перекладываем к сыру банановую массу из блендера и взбиваем миксером до однородности.

4. Растапливаем желатин на водяной бане или в микроволновке. Переливаем тонкой струйкой в белую массу и параллельно перемешиваем.

5. Перекладываем белую начинку в форму на основание и выравниваем. Ставим в холодильник до застывания.

6. Желатин заливаем водой и даем набухнуть. В кастрюлю вливаем воду, в нее сок лимона и сахар, ставим на огонь, нагреваем, но не кипятим. Перекладываем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Даем остыть.

7. Нарезаем бананы 1 см в высоту, поливаем 1 ст.л сока лимона. Выкладываем в форму, вплотную друг к другу. Заливаем на половину желе с помощью ложки, чтобы бананы не поднимались, ставим в холодильник до застывания. Когда застынет этот слой, тогда можно вливать оставшееся желе, опять же с помощью ложки. Оставляем до полного застывания. Утром можете уже наслаждаться вкусом бананового чизкейка.

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