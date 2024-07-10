Эффектный бисквитный торт "Пьяная вишня": как приготовить популярный десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный бисквитный торт 'Пьяная вишня': как приготовить популярный десерт

"Пьяная вишня" – популярный бисквитный торт, в котором есть много сочных ягод, а также нежный крем. Самое главное в таком десерте – приготовить пышное тесто, чтобы оно не упало после выпечки. Для идеального результата воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления торта "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Бисквит готовится с добавлением уксуса.

Эффектный бисквитный торт ''Пьяная вишня'': как приготовить популярный десерт

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 150 г.
  • мука – 170 г.
  • какао – 4 ст.л.
  • сода пищевая, 1 ч.л.
  • уксус – 1,5 ст.л.

Способ приготовления бисквита:

Эффектный бисквитный торт ''Пьяная вишня'': как приготовить популярный десерт

1. Яйца взбить с сахаром в очень пышную массу.

2. Просеять муку, разрыхлитель, какао и осторожно перемешать.

3. В конце добавить соду погашенную уксусом, еще раз перемешать и перелить в форму.

Эффектный бисквитный торт ''Пьяная вишня'': как приготовить популярный десерт

4. Выпекать бисквит при температуре 170 градусов 20-30 минут до сухой спички.

5. Затем охладить, срезать шапочку и вынуть серединку.

Ингредиенты для крема:

  • какао – 50 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 4 ст.л.
  • сливочное масло – 400 г

Способ приготовления:

1. Поставить это все на огонь и, постоянно помешивая, варить до закипания.

2. Охладить под пищевой пленкой до комнатной температуры.

3. Вишни залить коньяком и перемешать.

4. Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить крем, затем вишни, серединку бисквита и все перемешать.

Эффектный бисквитный торт ''Пьяная вишня'': как приготовить популярный десерт

5. Выложить на нижний бисквит, разровнять и накрыть шапочкой бисквита.

6. Дать настояться десерту и полить шоколадом.

Эффектный бисквитный торт ''Пьяная вишня'': как приготовить популярный десерт

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