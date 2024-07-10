"Пьяная вишня" – популярный бисквитный торт, в котором есть много сочных ягод, а также нежный крем. Самое главное в таком десерте – приготовить пышное тесто, чтобы оно не упало после выпечки. Для идеального результата воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления торта "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Бисквит готовится с добавлением уксуса.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 6 шт.

сахар – 150 г.

мука – 170 г.

какао – 4 ст.л.

сода пищевая, 1 ч.л.

уксус – 1,5 ст.л.

Способ приготовления бисквита:

1. Яйца взбить с сахаром в очень пышную массу.

2. Просеять муку, разрыхлитель, какао и осторожно перемешать.

3. В конце добавить соду погашенную уксусом, еще раз перемешать и перелить в форму.

4. Выпекать бисквит при температуре 170 градусов 20-30 минут до сухой спички.

5. Затем охладить, срезать шапочку и вынуть серединку.

Ингредиенты для крема:

какао – 50 г

сахарная пудра – 100 г

яйца – 4 шт.

молоко – 4 ст.л.

сливочное масло – 400 г

Способ приготовления:

1. Поставить это все на огонь и, постоянно помешивая, варить до закипания.

2. Охладить под пищевой пленкой до комнатной температуры.

3. Вишни залить коньяком и перемешать.

4. Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить крем, затем вишни, серединку бисквита и все перемешать.

5. Выложить на нижний бисквит, разровнять и накрыть шапочкой бисквита.

6. Дать настояться десерту и полить шоколадом.

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