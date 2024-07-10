Эффектный бисквитный торт "Пьяная вишня": как приготовить популярный десерт
"Пьяная вишня" – популярный бисквитный торт, в котором есть много сочных ягод, а также нежный крем. Самое главное в таком десерте – приготовить пышное тесто, чтобы оно не упало после выпечки. Для идеального результата воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления торта "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера Ирины с ником diali cooking в Instagram. Бисквит готовится с добавлением уксуса.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 150 г.
- мука – 170 г.
- какао – 4 ст.л.
- сода пищевая, 1 ч.л.
- уксус – 1,5 ст.л.
Способ приготовления бисквита:
1. Яйца взбить с сахаром в очень пышную массу.
2. Просеять муку, разрыхлитель, какао и осторожно перемешать.
3. В конце добавить соду погашенную уксусом, еще раз перемешать и перелить в форму.
4. Выпекать бисквит при температуре 170 градусов 20-30 минут до сухой спички.
5. Затем охладить, срезать шапочку и вынуть серединку.
Ингредиенты для крема:
- какао – 50 г
- сахарная пудра – 100 г
- яйца – 4 шт.
- молоко – 4 ст.л.
- сливочное масло – 400 г
Способ приготовления:
1. Поставить это все на огонь и, постоянно помешивая, варить до закипания.
2. Охладить под пищевой пленкой до комнатной температуры.
3. Вишни залить коньяком и перемешать.
4. Мягкое сливочное масло взбить миксером, добавить крем, затем вишни, серединку бисквита и все перемешать.
5. Выложить на нижний бисквит, разровнять и накрыть шапочкой бисквита.
6. Дать настояться десерту и полить шоколадом.
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