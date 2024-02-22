Эффектный чизкейк "Орео" вместо тортов из теста: готовится элементарно
Быстрые чизкейки всегда выручают, если времени на замешивание теста нет. Одним из таких является "Орео". В его основе обычное печенье, а также сбитая творожная масса. Надо все соединить и поставить в духовку.
Идея приготовления эффектного чизкейка "Орео" вместо тортов опубликована на странице фудблогера Виктории Толоковой (vika_tolokova23 ) в Instagram. Особенно десерт понравится детям.
Ингредиенты:
- 15 шт печенья орео
- 50 г сливочного масла
- 600 г сливочного сыра
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл сливок (30-36%) можно заменить сметаной.
- 5 шт печенья
Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в крошку.
2. К крохе добавить сливочное масло, все хорошо перемешать.
3. В форму диаметром 18-20 см выложить массу.
4. Разровнять, отправить в морозилку.
5. К сливочному сыру добавить яйца, сахар и жирные сливки. Их можно заменить сметаной. При желании добавить крошку от печенья.
6. Перемешать, вылить его в форму.
7. Отправить в разогретую духовку при температуре 150 градусов.
8. Выпекать час – час двадцать. На дно духовки поставить противень с кипятком.
9. Чизкейк оставить в духовке до полного охлаждения.
10. Поставить в холодильник на 4-5 часов.
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