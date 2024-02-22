Быстрые чизкейки всегда выручают, если времени на замешивание теста нет. Одним из таких является "Орео". В его основе обычное печенье, а также сбитая творожная масса. Надо все соединить и поставить в духовку.

Идея приготовления эффектного чизкейка "Орео" вместо тортов опубликована на странице фудблогера Виктории Толоковой (vika_tolokova23 ) в Instagram. Особенно десерт понравится детям.

Ингредиенты:

15 шт печенья орео

50 г сливочного масла

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600 г сливочного сыра

3 яйца

100 г сахара

100 мл сливок (30-36%) можно заменить сметаной.

5 шт печенья

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку.

2. К крохе добавить сливочное масло, все хорошо перемешать.

3. В форму диаметром 18-20 см выложить массу.

4. Разровнять, отправить в морозилку.

5. К сливочному сыру добавить яйца, сахар и жирные сливки. Их можно заменить сметаной. При желании добавить крошку от печенья.

6. Перемешать, вылить его в форму.

7. Отправить в разогретую духовку при температуре 150 градусов.

8. Выпекать час – час двадцать. На дно духовки поставить противень с кипятком.

9. Чизкейк оставить в духовке до полного охлаждения.

10. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

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