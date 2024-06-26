Чизкейк "Пьяная вишня" – это идеальный десерт для семейного чаепития. Выпечка получается нежнейшей, а сезонные спелые вишни придадут сочности. Ягоды нужно вымочить в алкоголе.

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Идея приготовления эффектного чизкейка "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia food blog ua в Instagram. В основе – обычное печенье.

Ингредиенты для основания:

любое шоколадное печенье по типу наполеон – 300 г

сливочное масло – 50 г

молоко – 60 мл.

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчить в крошку.

2. Добавить растопленное масло с молоком.

3. Форму затянуть пергаментом.

4. Выложить крошку и сформировать бортики и дно основания.

5. Поставить форму в морозильную камеру на 30 минут.

Ингредиенты для творожной массы:

сливочный творог – 460 г

жирные сливки – 220 мл.

сахар – 150 г

яйца – 3 шт.

кукурузный крахмал – 17 г

молочный шоколад – 60 г

песочная крошка – 10 г (остатки от измельченного печенья)

заспиртованные вишни – 130 г (поместить вишни на ночь в коньяк или ром)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты комнатной температуры, кроме шоколада, крошки и вишен, соединить и перемешать до однородности.

2. Массу разделить на две равные части.

3. В одну добавить растопленный шоколад, в другую – крошки из печенья и слегка подкрахмальные и отжатые от влаги вишни.

4. Массу с вишнями уложить в форму, распределить.

5. Сверху выложить шоколадную массу.

6. Выпекать чизкейк при температуре 150 градусов ориентировочно час и десять минут.

7. Дать полностью охладиться и поставить в холодильник минимум на 5 часов.

Ингредиенты для вишневого топпинга:

заспиртованные вишни – 200 г

жидкость в которой были вишни – 50 мл.

кукурузный крахмал – 6 г

сахар – 50 г

желатин – 3 г замоченный в 20 мл коньяка

Способ приготовления:

1. Сахар пересыпать с крахмалом.

2. Добавить к вишням.

3. Проварить 30 секунд после закипания.

4. Добавить желатин.

5. Дать массе остыть и выложить сверху на стабилизированный чизкейк.

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