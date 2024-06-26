Эффектный чизкейк "Пьяная вишня": лучше любых тортов
Чизкейк "Пьяная вишня" – это идеальный десерт для семейного чаепития. Выпечка получается нежнейшей, а сезонные спелые вишни придадут сочности. Ягоды нужно вымочить в алкоголе.
Идея приготовления эффектного чизкейка "Пьяная вишня" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником julia food blog ua в Instagram. В основе – обычное печенье.
Ингредиенты для основания:
- любое шоколадное печенье по типу наполеон – 300 г
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 60 мл.
Способ приготовления основания:
1. Печенье измельчить в крошку.
2. Добавить растопленное масло с молоком.
3. Форму затянуть пергаментом.
4. Выложить крошку и сформировать бортики и дно основания.
5. Поставить форму в морозильную камеру на 30 минут.
Ингредиенты для творожной массы:
- сливочный творог – 460 г
- жирные сливки – 220 мл.
- сахар – 150 г
- яйца – 3 шт.
- кукурузный крахмал – 17 г
- молочный шоколад – 60 г
- песочная крошка – 10 г (остатки от измельченного печенья)
- заспиртованные вишни – 130 г (поместить вишни на ночь в коньяк или ром)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты комнатной температуры, кроме шоколада, крошки и вишен, соединить и перемешать до однородности.
2. Массу разделить на две равные части.
3. В одну добавить растопленный шоколад, в другую – крошки из печенья и слегка подкрахмальные и отжатые от влаги вишни.
4. Массу с вишнями уложить в форму, распределить.
5. Сверху выложить шоколадную массу.
6. Выпекать чизкейк при температуре 150 градусов ориентировочно час и десять минут.
7. Дать полностью охладиться и поставить в холодильник минимум на 5 часов.
Ингредиенты для вишневого топпинга:
- заспиртованные вишни – 200 г
- жидкость в которой были вишни – 50 мл.
- кукурузный крахмал – 6 г
- сахар – 50 г
- желатин – 3 г замоченный в 20 мл коньяка
Способ приготовления:
1. Сахар пересыпать с крахмалом.
2. Добавить к вишням.
3. Проварить 30 секунд после закипания.
4. Добавить желатин.
5. Дать массе остыть и выложить сверху на стабилизированный чизкейк.
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