Чизкейк является одним из самых универсальных десертов. Здесь можно обойтись без теста и выпечки. Для основания отлично подойдет печенье, а творожная масса прекрасно застывает в холодильнике. Можно поэкспериментировать с цветами и начинками. Очень эффектно с голубым желе и голубикой.

Идея приготовления голубого чизкейка с голубикой опубликована на странице фудблогера Яны Станишевской (stanishevska) в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 1 кг

5 и 3 ст.л сахарной пудры

3 пакетика желе (со вкусом голубики или ежевики)

Видео дня

1 ст.л быстро растворимого желатина

бисквитное печенье

ягоды голубики

Способ приготовления:

1. Сыр разделяем на две части и перебиваем блендером до однородной консистенции.

2. В первую часть творога добавляем 5 ст.л сахарной пудры и взбиваем миксером. Тоненькой струйкой вводим желатин (растворившийся в 50 мл кипятка).

3. Выкладываем в форму печенье, сверху первый слой творожной массы и в холодильник на 15 минут. Он должен схватиться.

4. Делаем второй творожный слой. Взбиваем творог, 3 ст.л сахарной пудры и вводим 1 пачку разбавленного желе (1 пачку разводим в 150 мл кипятка). Заливаем сверху белый пласт. Ставим на минут 15 в холодильник.

5. Разводим 2 пачки желе (500 мл кипятка на 2 пачки) и дать немного остыть.

6. Выкладываем голубику на средний слой и заливаем буквально тоненько как пленка (по толщине) желе. Ставим в холодильник на 10 минут. Ягоды должны схватиться – тогда залить остальное желе.

7. Ставим в холод до полного застывания (лучше всего на ночь).

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: