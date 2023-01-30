Эффектный голубой чизкейк с голубикой: выпекать не придется
Чизкейк является одним из самых универсальных десертов. Здесь можно обойтись без теста и выпечки. Для основания отлично подойдет печенье, а творожная масса прекрасно застывает в холодильнике. Можно поэкспериментировать с цветами и начинками. Очень эффектно с голубым желе и голубикой.
Идея приготовления голубого чизкейка с голубикой опубликована на странице фудблогера Яны Станишевской (stanishevska) в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 1 кг
- 5 и 3 ст.л сахарной пудры
- 3 пакетика желе (со вкусом голубики или ежевики)
- 1 ст.л быстро растворимого желатина
- бисквитное печенье
- ягоды голубики
Способ приготовления:
1. Сыр разделяем на две части и перебиваем блендером до однородной консистенции.
2. В первую часть творога добавляем 5 ст.л сахарной пудры и взбиваем миксером. Тоненькой струйкой вводим желатин (растворившийся в 50 мл кипятка).
3. Выкладываем в форму печенье, сверху первый слой творожной массы и в холодильник на 15 минут. Он должен схватиться.
4. Делаем второй творожный слой. Взбиваем творог, 3 ст.л сахарной пудры и вводим 1 пачку разбавленного желе (1 пачку разводим в 150 мл кипятка). Заливаем сверху белый пласт. Ставим на минут 15 в холодильник.
5. Разводим 2 пачки желе (500 мл кипятка на 2 пачки) и дать немного остыть.
6. Выкладываем голубику на средний слой и заливаем буквально тоненько как пленка (по толщине) желе. Ставим в холодильник на 10 минут. Ягоды должны схватиться – тогда залить остальное желе.
7. Ставим в холод до полного застывания (лучше всего на ночь).
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