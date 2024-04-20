Чизкейки готовятся гораздо проще многих популярных тортов. Для такого десерта не нужно замешивать тесто, потому что для основания подойдет обычное печенье. Зерху добавьте любые любимые фрукты или ягоды, но вкуснее всего, конечно, с клубникой.

Идея приготовления клубничного чизкейка из печенья опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Ингредиенты:

печенье – 300 г

масло – 110 г

кисломолочный без комочков или сливочный сыр – 550 г

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сахар – 110 г

сливки 33% – 170 мл.

яйца – 2 шт.

клубника – 300+50 г

сахар – 70 г

кукурузный крахмал – 20 г

Ингредиенты для основания:

1. Измельчить печенье до состояния крошки.

2. Добавить растопленное масло.

3. Перемешать до однородности.

4. В разъемную форму, застеленную пергаментом, выложить половину печенья и сформировать бортики.

5. Затем из второй половины сформировать дно.

6. Поставить в морозилку на 5 минут.

7. Для начинки творог должен быть без комочков или можно взять крем-сыр.

8. К нему добавить сахар, яйца, сливки.

9. Перемешать венчиком без миксера.

10. Переложить в форму в основание и выровнять.

11. В духовку поставить емкость с водой, налить в противень.

12. Выпекать 1,5 часа при температуре 130 градусов, не выше.

13. Для клубничного конфитюра 300 г клубники положить в сотейник или кастрюлю с толстым дном.

14. Добавить сахар, крахмал и измельчить блендером.

15. Добавить 50 г не измельченной клубники, но порезанной на 4 части.

16. Поставить на средний огонь и довести до загущения периодически помешивать.

17. Накрыть пленкой в контакт, дать немного остыть.

18. Когда чизкейк спекся – дать ему постоять еще полчаса в открытой (выключенной) духовке.

19. Выложить на немного остывший чизкейк клубничную начинку, выровнять и отправить в холод на ночь.

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