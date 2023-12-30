Эффектный праздничный салат "Грибная лужайка": вкуснее "Мимозы"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный праздничный салат 'Грибная лужайка': вкуснее 'Мимозы'

"Грибная лужайка" – это отличная альтернатива традиционной "Мимозе". Идеально подходит на случай, если вы не очень любите рыбу. Вместо нее нужно добавить курицу. Чтобы салат был действительно вкусным – его нужно оставить на время в холодильнике.

Идея приготовления праздничного торта "Грибная лужайка" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Необходимо использовать маринованные грибы.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

Ингредиенты:

  • вареная морковь – 3 шт
  • вареное/запеченное куриное филе – 1 шт
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  • плавленые сырки – 3 шт
  • вареное куриное яйцо – 4 шт
  • соленые огурцы – 4 шт
  • вареный картофель – 3 шт
  • маринованные грибы

Способ приготовления:

1. Форму застелить пищевой пленкой.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

2. Натереть половину моркови. Смазать майонезом.

3. Положить измельченную курицу. Смазать майонезом.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

4. Натереть плавленый сырок. Смазать майонезом.

5. Натереть яйца. Смазать майонезом.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

6. Натереть огурцы.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

7. Сверху картофель и майонез.

8. Накрыть салат пленкой и поставить на время в холодильник.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

9. Вынуть, перевернуть на тарелку.

10. Украсить грибами.

Эффектный праздничный салат ''Грибная лужайка'': вкуснее ''Мимозы''

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