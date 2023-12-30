"Грибная лужайка" – это отличная альтернатива традиционной "Мимозе". Идеально подходит на случай, если вы не очень любите рыбу. Вместо нее нужно добавить курицу. Чтобы салат был действительно вкусным – его нужно оставить на время в холодильнике.

Идея приготовления праздничного торта "Грибная лужайка" опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Необходимо использовать маринованные грибы.

Ингредиенты:

вареная морковь – 3 шт

вареное/запеченное куриное филе – 1 шт

Видео дня

плавленые сырки – 3 шт

вареное куриное яйцо – 4 шт

соленые огурцы – 4 шт

вареный картофель – 3 шт

маринованные грибы

Способ приготовления:

1. Форму застелить пищевой пленкой.

2. Натереть половину моркови. Смазать майонезом.

3. Положить измельченную курицу. Смазать майонезом.

4. Натереть плавленый сырок. Смазать майонезом.

5. Натереть яйца. Смазать майонезом.

6. Натереть огурцы.

7. Сверху картофель и майонез.

8. Накрыть салат пленкой и поставить на время в холодильник.

9. Вынуть, перевернуть на тарелку.

10. Украсить грибами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: