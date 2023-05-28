Эффектный салат "Красное море": с крабовыми палочками и сезонными овощами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный салат 'Красное море': с крабовыми палочками и сезонными овощами

"Красное море" – эффектный весенний салат с майонезом. В его составе свежий болгарский перец и помидоры. Прекрасно дополняют легкий свежий вкус крабовые палочки. Ни один ингредиент салата не нуждается в термической обработке.

Идея приготовления салата "Красное море" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram. Все компоненты достаточно бюджетные.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 0,5 шт болгарского перца
  • 3 небольших помидора
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  • 80 г сыра
  • 1-2 зубчика чеснока
  • майонез/сметана
  • соль/ перец – по вкусу

Способ приготовления:

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

1. Крабовые палочки разбираем на волокна или нарезаем тоненькой соломкой.

2. Половинку болгарского перца тоже нарезаем тоненькой соломкой.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

3. Помидоры разрезаем пополам, вынимаем серединку и нарезаем тоненькой соломкой.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

4. Добавляем натертый сыр, 1-2 зубчика чеснока и заправляем майонезом.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

5. Добавляем соль, перец по вкусу.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

6. Хорошо перемешиваем.

Эффектный салат ''Красное море'': с крабовыми палочками и сезонными овощами

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