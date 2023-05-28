"Красное море" – эффектный весенний салат с майонезом. В его составе свежий болгарский перец и помидоры. Прекрасно дополняют легкий свежий вкус крабовые палочки. Ни один ингредиент салата не нуждается в термической обработке.

Идея приготовления салата "Красное море" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram. Все компоненты достаточно бюджетные.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

0,5 шт болгарского перца

3 небольших помидора

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80 г сыра

1-2 зубчика чеснока

майонез/сметана

соль/ перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разбираем на волокна или нарезаем тоненькой соломкой.

2. Половинку болгарского перца тоже нарезаем тоненькой соломкой.

3. Помидоры разрезаем пополам, вынимаем серединку и нарезаем тоненькой соломкой.

4. Добавляем натертый сыр, 1-2 зубчика чеснока и заправляем майонезом.

5. Добавляем соль, перец по вкусу.

6. Хорошо перемешиваем.

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