Эффектный салат "Красное море": с крабовыми палочками и сезонными овощами
"Красное море" – эффектный весенний салат с майонезом. В его составе свежий болгарский перец и помидоры. Прекрасно дополняют легкий свежий вкус крабовые палочки. Ни один ингредиент салата не нуждается в термической обработке.
Идея приготовления салата "Красное море" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (riska_dimitrova) в Instagram. Все компоненты достаточно бюджетные.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 0,5 шт болгарского перца
- 3 небольших помидора
- 80 г сыра
- 1-2 зубчика чеснока
- майонез/сметана
- соль/ перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разбираем на волокна или нарезаем тоненькой соломкой.
2. Половинку болгарского перца тоже нарезаем тоненькой соломкой.
3. Помидоры разрезаем пополам, вынимаем серединку и нарезаем тоненькой соломкой.
4. Добавляем натертый сыр, 1-2 зубчика чеснока и заправляем майонезом.
5. Добавляем соль, перец по вкусу.
6. Хорошо перемешиваем.
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