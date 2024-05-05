Эффектный салат "Курица под кайфом" для праздничного стола: вкуснее известного "Цезаря"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный салат 'Курица под кайфом' для праздничного стола: вкуснее известного 'Цезаря'

"Курица под кайфом" – эффектный и очень простой в приготовлении салат. В его основе куриное филе, свежие овощи и много сыра. Прекрасно дополняют вкус хрустящие домашние сухарики.

Идея приготовления эффектного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

Ингредиенты:

  • филе
  • яйца – 3 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • сыр – 200 грамм
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  • майонез
  • мак

Ингредиенты для сухарей:

  • хлеб
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • соль
  • молотый перец
  • паприка
  • масло

Способ приготовления:

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

1. Сначала нужно приготовить масло для жарки сухариков. Для этого соединить чеснок, соль, перец, паприку, растительное масло и дать настояться.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

2. В это время порезать все ингредиенты.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

3. Сложить салат: сеточка майонеза филе, сеточка майонеза, яйца, сеточка майонеза, помидоры, сеточка майонеза, творог, сеточка майонеза.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

4. Для сухарей настоявшееся масло через сеточку отжать на сковородку, нагреть и добавить нарезанный кубиками хлеб, обжарить.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

5. Выложить сверху на салат.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

6. На сухой сковороде обжарить мак и тоже добавить в салат.

Эффектный салат ''Курица под кайфом'' для праздничного стола: вкуснее известного ''Цезаря''

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