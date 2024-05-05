Эффектный салат "Курица под кайфом" для праздничного стола: вкуснее известного "Цезаря"
"Курица под кайфом" – эффектный и очень простой в приготовлении салат. В его основе куриное филе, свежие овощи и много сыра. Прекрасно дополняют вкус хрустящие домашние сухарики.
Идея приготовления эффектного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.
Ингредиенты:
- филе
- яйца – 3 шт.
- помидор – 2 шт.
- сыр – 200 грамм
- майонез
- мак
Ингредиенты для сухарей:
- хлеб
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль
- молотый перец
- паприка
- масло
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить масло для жарки сухариков. Для этого соединить чеснок, соль, перец, паприку, растительное масло и дать настояться.
2. В это время порезать все ингредиенты.
3. Сложить салат: сеточка майонеза филе, сеточка майонеза, яйца, сеточка майонеза, помидоры, сеточка майонеза, творог, сеточка майонеза.
4. Для сухарей настоявшееся масло через сеточку отжать на сковородку, нагреть и добавить нарезанный кубиками хлеб, обжарить.
5. Выложить сверху на салат.
6. На сухой сковороде обжарить мак и тоже добавить в салат.
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