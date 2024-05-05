"Курица под кайфом" – эффектный и очень простой в приготовлении салат. В его основе куриное филе, свежие овощи и много сыра. Прекрасно дополняют вкус хрустящие домашние сухарики.

Идея приготовления эффектного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное.

Ингредиенты:

филе

яйца – 3 шт.

помидор – 2 шт.

сыр – 200 грамм

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майонез

мак

Ингредиенты для сухарей:

хлеб

чеснок – 3-4 зубчика

соль

молотый перец

паприка

масло

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить масло для жарки сухариков. Для этого соединить чеснок, соль, перец, паприку, растительное масло и дать настояться.

2. В это время порезать все ингредиенты.

3. Сложить салат: сеточка майонеза филе, сеточка майонеза, яйца, сеточка майонеза, помидоры, сеточка майонеза, творог, сеточка майонеза.

4. Для сухарей настоявшееся масло через сеточку отжать на сковородку, нагреть и добавить нарезанный кубиками хлеб, обжарить.

5. Выложить сверху на салат.

6. На сухой сковороде обжарить мак и тоже добавить в салат.

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