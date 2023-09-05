Эффектный салат "Рыбки в пруду" для праздничного стола: вкуснее мимозы
"Рыбки в пруду" – это эффектный салат в основе которого шпроты, а также много вкусных овощей и сыр. По вкусу похожа и традиционная мимоза с сардиной. Блюдо отлично подходит и для праздничного стола, и просто для обеда.
Идея приготовления салата "Рыбки в пруду" опубликована на странице фудблогера Дмитрия с ником dmytro.bakhmetyev в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро, ведь большинство компонентов нужно натереть.
Ингредиенты:
- картофель – 200 г
- морковь – 200 г
- шпроты – 160 г
- плавленый сырок – 2 шт
- яйцо вареное – 2 шт
- сыр твердый – 100 г
- майонез – по вкусу
- для декора зеленый лук и шпроты – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, морковь и яйцо. Охладить.
2. Натереть картофель и выложить первый слой. Посолите и смажьте майонезом.
3. Натереть морковь и выложить следующий слой. Майонез.
4. Шромы разомните вилкой и выложите слой. Майонез.
5. Натереть плавленый сырок и выложить слой. Майонез.
6. Яйца натереть и выложить слой. Майонез.
7. Сверху натертый сыр.
8. Поставить в холодильник минимум на 10 часов.
9. Декорируем зеленым луком и шпротами.
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