Эффектный салат "Рыбки в пруду" для праздничного стола: вкуснее мимозы

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный салат 'Рыбки в пруду' для праздничного стола: вкуснее мимозы

"Рыбки в пруду" – это эффектный салат в основе которого шпроты, а также много вкусных овощей и сыр. По вкусу похожа и традиционная мимоза с сардиной. Блюдо отлично подходит и для праздничного стола, и просто для обеда.

Идея приготовления салата "Рыбки в пруду" опубликована на странице фудблогера Дмитрия с ником dmytro.bakhmetyev в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро, ведь большинство компонентов нужно натереть.

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

Ингредиенты:

  • картофель – 200 г
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  • морковь – 200 г
  • шпроты – 160 г
  • плавленый сырок – 2 шт
  • яйцо вареное – 2 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • майонез – по вкусу
  • для декора зеленый лук и шпроты – 3 шт.

Способ приготовления:

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

1. Отварить картофель, морковь и яйцо. Охладить.

2. Натереть картофель и выложить первый слой. Посолите и смажьте майонезом.

3. Натереть морковь и выложить следующий слой. Майонез.

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

4. Шромы разомните вилкой и выложите слой. Майонез.

5. Натереть плавленый сырок и выложить слой. Майонез.

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

6. Яйца натереть и выложить слой. Майонез.

7. Сверху натертый сыр.

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

8. Поставить в холодильник минимум на 10 часов.

9. Декорируем зеленым луком и шпротами.

Эффектный салат ''Рыбки в пруду'' для праздничного стола: вкуснее мимозы

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