"Рыбки в пруду" – это эффектный салат в основе которого шпроты, а также много вкусных овощей и сыр. По вкусу похожа и традиционная мимоза с сардиной. Блюдо отлично подходит и для праздничного стола, и просто для обеда.

Идея приготовления салата "Рыбки в пруду" опубликована на странице фудблогера Дмитрия с ником dmytro.bakhmetyev в Instagram. Вы сделаете такое блюдо очень быстро, ведь большинство компонентов нужно натереть.

Ингредиенты:

картофель – 200 г

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морковь – 200 г

шпроты – 160 г

плавленый сырок – 2 шт

яйцо вареное – 2 шт

сыр твердый – 100 г

майонез – по вкусу

для декора зеленый лук и шпроты – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, морковь и яйцо. Охладить.

2. Натереть картофель и выложить первый слой. Посолите и смажьте майонезом.

3. Натереть морковь и выложить следующий слой. Майонез.

4. Шромы разомните вилкой и выложите слой. Майонез.

5. Натереть плавленый сырок и выложить слой. Майонез.

6. Яйца натереть и выложить слой. Майонез.

7. Сверху натертый сыр.

8. Поставить в холодильник минимум на 10 часов.

9. Декорируем зеленым луком и шпротами.

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