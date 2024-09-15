Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

Хамон и дыня – это отличное сочетание для приготовления эффектного праздничного салата. Вкусы достаточно оригинальны, но очень гармоничны. Блюдо прекрасно не только по вкусу, но и по внешнему виду.

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Идея приготовления салата с дыней и хамоном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Заправляется бальзамическим соусом.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

Ингредиенты:

  • рукола – 75 г
  • дыня – 250 г
  • хамон – 80 г
  • масло – 1 ст.л.
  • кедровые орехи – 1 ч.л.
  • черный и белый кунжут – по 0,5 ч.л.
  • натертый сыр – 2 ст.л.
  • бальзамический соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

1. Помытую рукколу выложить в тарелку.

2. Полить растительным маслом и перемешать.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

3. Дыню почистить от кожуры и нарезать на случайные кусочки.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

4. Выложить сверху на рукколу.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

5. Сверху выкладываем на дыню хамон.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

6. Посыпать кедровыми орешками, двумя видами кунжута и натертым сыром.

Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу

7. Полить бальзамическим соусом.

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