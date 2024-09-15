Хамон и дыня – это отличное сочетание для приготовления эффектного праздничного салата. Вкусы достаточно оригинальны, но очень гармоничны. Блюдо прекрасно не только по вкусу, но и по внешнему виду.

Видео дня

Идея приготовления салата с дыней и хамоном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Заправляется бальзамическим соусом.

Ингредиенты:

рукола – 75 г

дыня – 250 г

хамон – 80 г

масло – 1 ст.л.

кедровые орехи – 1 ч.л.

черный и белый кунжут – по 0,5 ч.л.

натертый сыр – 2 ст.л.

бальзамический соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помытую рукколу выложить в тарелку.

2. Полить растительным маслом и перемешать.

3. Дыню почистить от кожуры и нарезать на случайные кусочки.

4. Выложить сверху на рукколу.

5. Сверху выкладываем на дыню хамон.

6. Посыпать кедровыми орешками, двумя видами кунжута и натертым сыром.

7. Полить бальзамическим соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: