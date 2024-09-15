Эффектный салат с дыней и хамоном: идеальное дополнение к вашему праздничному столу
Хамон и дыня – это отличное сочетание для приготовления эффектного праздничного салата. Вкусы достаточно оригинальны, но очень гармоничны. Блюдо прекрасно не только по вкусу, но и по внешнему виду.
Идея приготовления салата с дыней и хамоном опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Заправляется бальзамическим соусом.
Ингредиенты:
- рукола – 75 г
- дыня – 250 г
- хамон – 80 г
- масло – 1 ст.л.
- кедровые орехи – 1 ч.л.
- черный и белый кунжут – по 0,5 ч.л.
- натертый сыр – 2 ст.л.
- бальзамический соус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помытую рукколу выложить в тарелку.
2. Полить растительным маслом и перемешать.
3. Дыню почистить от кожуры и нарезать на случайные кусочки.
4. Выложить сверху на рукколу.
5. Сверху выкладываем на дыню хамон.
6. Посыпать кедровыми орешками, двумя видами кунжута и натертым сыром.
7. Полить бальзамическим соусом.
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