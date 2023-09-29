Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску
Пока баклажаны свежие – из них следует готовить вкусные закуски. Прекрасным вариантом будет сделать салат. Для этого овощи нужно пожарить, чтобы они были хрустящими.
Идея приготовления салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. В составе также сочные помидоры и зелень.
Ингредиенты на две порции:
- баклажаны – 1 шт. (небольшой),
- кукурузный крахмал
- помидоры – 3-4 шт.
- сливочный творог – 1/3 пачки
- петрушка/кинза – 1/2 пучка
- масло для жарки
- бальзамик – по вкусу
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помыть, почистить от кожуры (кожуру можно оставить по желанию).
2. Порезать большими и грубыми кусочками.
3. Посолить, перемешать и отложить на 20 минут.
4. Помидоры помыть и порезать на грубые куски (я с помидор снять кожицу, предварительно погрузив их в кипяток).
5. Петрушку мелко порубить.
6. Из баклажанов забрать лишнюю влагу бумажными полотенцами.
7. Разогреть масло.
8. За это время к подсушенным баклажанам добавить крахмал, вымешать. Крахмала должно быть достаточно много, чтобы каждый кусочек был хорошо им притрушенный.
9. Слегка встряхивая лишний крахмал, выкладывать в горячее масло и жарить с двух сторон на высоком огне до золотистости.
10. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить.
11. Маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать измельченной петрушкой.
12. Сбрызнуть бальзамиком и подавать.
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