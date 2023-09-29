Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
2,8 т.
Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

Пока баклажаны свежие – из них следует готовить вкусные закуски. Прекрасным вариантом будет сделать салат. Для этого овощи нужно пожарить, чтобы они были хрустящими.

Идея приготовления салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. В составе также сочные помидоры и зелень.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

Ингредиенты на две порции:

  • баклажаны – 1 шт. (небольшой),
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  • кукурузный крахмал
  • помидоры – 3-4 шт.
  • сливочный творог – 1/3 пачки
  • петрушка/кинза – 1/2 пучка
  • масло для жарки
  • бальзамик – по вкусу
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

1. Баклажаны помыть, почистить от кожуры (кожуру можно оставить по желанию).

2. Порезать большими и грубыми кусочками.

3. Посолить, перемешать и отложить на 20 минут.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

4. Помидоры помыть и порезать на грубые куски (я с помидор снять кожицу, предварительно погрузив их в кипяток).

5. Петрушку мелко порубить.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

6. Из баклажанов забрать лишнюю влагу бумажными полотенцами.

7. Разогреть масло.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

8. За это время к подсушенным баклажанам добавить крахмал, вымешать. Крахмала должно быть достаточно много, чтобы каждый кусочек был хорошо им притрушенный.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

9. Слегка встряхивая лишний крахмал, выкладывать в горячее масло и жарить с двух сторон на высоком огне до золотистости.

10. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

11. Маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать измельченной петрушкой.

12. Сбрызнуть бальзамиком и подавать.

Эффектный салат с хрустящими баклажанами: как приготовить сезонную закуску

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