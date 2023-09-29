Пока баклажаны свежие – из них следует готовить вкусные закуски. Прекрасным вариантом будет сделать салат. Для этого овощи нужно пожарить, чтобы они были хрустящими.

Идея приготовления салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. В составе также сочные помидоры и зелень.

Ингредиенты на две порции:

баклажаны – 1 шт. (небольшой),

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кукурузный крахмал

помидоры – 3-4 шт.

сливочный творог – 1/3 пачки

петрушка/кинза – 1/2 пучка

масло для жарки

бальзамик – по вкусу

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, почистить от кожуры (кожуру можно оставить по желанию).

2. Порезать большими и грубыми кусочками.

3. Посолить, перемешать и отложить на 20 минут.

4. Помидоры помыть и порезать на грубые куски (я с помидор снять кожицу, предварительно погрузив их в кипяток).

5. Петрушку мелко порубить.

6. Из баклажанов забрать лишнюю влагу бумажными полотенцами.

7. Разогреть масло.

8. За это время к подсушенным баклажанам добавить крахмал, вымешать. Крахмала должно быть достаточно много, чтобы каждый кусочек был хорошо им притрушенный.

9. Слегка встряхивая лишний крахмал, выкладывать в горячее масло и жарить с двух сторон на высоком огне до золотистости.

10. На тарелку выложить помидоры, баклажаны, по желанию посолить и поперчить.

11. Маленькой ложечкой выложить кусочки сливочного сыра, посыпать измельченной петрушкой.

12. Сбрызнуть бальзамиком и подавать.

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