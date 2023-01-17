Эффектный салат "Тбилиси": готовится без майонеза
"Тбилиси" – это салат, который готовится именно на основе говяжьего мяса. Поэтому блюдо получается в меру жирным и, при этом, остается сытным. К тому же, здесь очень легкая и ароматная заправка на основе масла и трав.
Идея приготовления эффектного салата "Тбилиси" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 250-300 г отварной говядины
- 1 средняя красная луковица
- 50-60 г грецких орехов
- 1 болгарский перец
- 200 г консервированной/вареной фасоли
- пучок свежей кинзы
- 2-3 зубчика чеснока
Маринад для лука:
- 0,5 ч.л сахара
- 1 ч.л соли
- 2 ст.л сока лимона
Ингредиенты для заправки:
- 4-5 ст.л оливкового/подсолнечного масла
- 1 ст.л бальзамического/винного/яблочного уксуса
- 0,5-1 ч.л хмели-сунели
- 0,5 ч.л соли
- острый красный перец
- черный перец
Способ приготовления:
1. Красный лук нарезаем перьями, добавляем соль, сахар, лимонный сок, перемешиваем и оставляем промариноваться минут 20.
2. Отварную говядину и болгарский перец нарезаем соломкой. Добавляем консервированную или отварную фасоль.
3. Нарезаем пучок свежей кинзы, измельчаем чеснок, добавляем в миску.
4. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде несколько минут до золотистости и измельчаем ножом.
5. Лук отжимаем от маринада и добавляем в салат. Заправляем заправкой, перемешиваем и даем постоять минут 20-30 чтобы перемешались вкусы.
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