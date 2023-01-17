Эффектный салат "Тбилиси": готовится без майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
417
Эффектный салат 'Тбилиси': готовится без майонеза

"Тбилиси" – это салат, который готовится именно на основе говяжьего мяса. Поэтому блюдо получается в меру жирным и, при этом, остается сытным. К тому же, здесь очень легкая и ароматная заправка на основе масла и трав.

Идея приготовления эффектного салата "Тбилиси" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

  • 250-300 г отварной говядины
  • 1 средняя красная луковица
  • 50-60 г грецких орехов
  • 1 болгарский перец
  • 200 г консервированной/вареной фасоли
  • пучок свежей кинзы
  • 2-3 зубчика чеснока

Маринад для лука:

  • 0,5 ч.л сахара
  • 1 ч.л соли
  • 2 ст.л сока лимона

Ингредиенты для заправки:

  • 4-5 ст.л оливкового/подсолнечного масла
Видео дня
  • 1 ст.л бальзамического/винного/яблочного уксуса
  • 0,5-1 ч.л хмели-сунели
  • 0,5 ч.л соли
  • острый красный перец
  • черный перец

Способ приготовления:

1. Красный лук нарезаем перьями, добавляем соль, сахар, лимонный сок, перемешиваем и оставляем промариноваться минут 20.

2. Отварную говядину и болгарский перец нарезаем соломкой. Добавляем консервированную или отварную фасоль.

3. Нарезаем пучок свежей кинзы, измельчаем чеснок, добавляем в миску.

4. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде несколько минут до золотистости и измельчаем ножом.

5. Лук отжимаем от маринада и добавляем в салат. Заправляем заправкой, перемешиваем и даем постоять минут 20-30 чтобы перемешались вкусы.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты