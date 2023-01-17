"Тбилиси" – это салат, который готовится именно на основе говяжьего мяса. Поэтому блюдо получается в меру жирным и, при этом, остается сытным. К тому же, здесь очень легкая и ароматная заправка на основе масла и трав.

Идея приготовления эффектного салата "Тбилиси" опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

250-300 г отварной говядины

1 средняя красная луковица

50-60 г грецких орехов

1 болгарский перец

200 г консервированной/вареной фасоли

пучок свежей кинзы

2-3 зубчика чеснока

Маринад для лука:

0,5 ч.л сахара

1 ч.л соли

2 ст.л сока лимона

Ингредиенты для заправки:

4-5 ст.л оливкового/подсолнечного масла

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1 ст.л бальзамического/винного/яблочного уксуса

0,5-1 ч.л хмели-сунели

0,5 ч.л соли

острый красный перец

черный перец

Способ приготовления:

1. Красный лук нарезаем перьями, добавляем соль, сахар, лимонный сок, перемешиваем и оставляем промариноваться минут 20.

2. Отварную говядину и болгарский перец нарезаем соломкой. Добавляем консервированную или отварную фасоль.

3. Нарезаем пучок свежей кинзы, измельчаем чеснок, добавляем в миску.

4. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде несколько минут до золотистости и измельчаем ножом.

5. Лук отжимаем от маринада и добавляем в салат. Заправляем заправкой, перемешиваем и даем постоять минут 20-30 чтобы перемешались вкусы.

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