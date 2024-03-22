Эффектный салат "Языкатая хвеська": для праздничного стола и как обыденное блюдо
Из обычного отварного языка можно приготовить очень эффектный и одновременно простой салат. Его название "Языка хвеська". Главное – это правильно отварить мясо. С ним отлично смешиваются свежайшие овощи, зелень, также соус на основе майонеза.
Идея приготовления салата "Языката хвеська" опубликована на странице фудблогера Наталии Гоптаренко (goptarenkonatali) в Instagram. Ингредиенты очень простые.
Ингредиенты:
- микс салата
- отварной язык – 200 г
- помидоры черри – 7-8 шт.
- яйца отварные – 2 шт.
- консервированная кукуруза – 1/2 банка.
Ингредиенты для заправки:
- 2-3 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 1 ч.л. хрена
Способ приготовления:
1. В холодную воду положить язык и варить 1.5 часа, а может и больше.
2. За 15 минут до окончания отваривания, добавить 7-8 горошин душистого перца, лавровый лист и чайную ложку сушеного чеснока.
3. После приготовления срезать белую пленку острым ножом.
4. Язык охладить и порезать соломкой.
5. Выложить листья салата в тарелку, нарезанный язык.
6. Выложить нарезанные помидоры четвертинками.
7. Добавить кукурузу и нарезанные яйца четвертинками.
8. Смешайте все ингредиенты для заправки.
9. Добавить заправку в салат и хорошо перемешать.
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