Из обычного отварного языка можно приготовить очень эффектный и одновременно простой салат. Его название "Языка хвеська". Главное – это правильно отварить мясо. С ним отлично смешиваются свежайшие овощи, зелень, также соус на основе майонеза.

Идея приготовления салата "Языката хвеська" опубликована на странице фудблогера Наталии Гоптаренко (goptarenkonatali) в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Ингредиенты:

микс салата

отварной язык – 200 г

помидоры черри – 7-8 шт.

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яйца отварные – 2 шт.

консервированная кукуруза – 1/2 банка.

Ингредиенты для заправки:

2-3 ст.л. майонеза

1 ч.л. зернистой горчицы

1 ч.л. хрена

Способ приготовления:

1. В холодную воду положить язык и варить 1.5 часа, а может и больше.

2. За 15 минут до окончания отваривания, добавить 7-8 горошин душистого перца, лавровый лист и чайную ложку сушеного чеснока.

3. После приготовления срезать белую пленку острым ножом.

4. Язык охладить и порезать соломкой.

5. Выложить листья салата в тарелку, нарезанный язык.

6. Выложить нарезанные помидоры четвертинками.

7. Добавить кукурузу и нарезанные яйца четвертинками.

8. Смешайте все ингредиенты для заправки.

9. Добавить заправку в салат и хорошо перемешать.

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