Классические бисквитные коржи для "Медовика" можно сделать шоколадными. А для начинки, кроме крема, отлично подойдут вишни. Получится новый усовершенствованный вариант популярного десерта, который точно поразит всех гостей.

Идея приготовления шоколадного "Медовика" со сливочным кремом опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Торт станет идеальным дополнением любого торжества.

Ингредиенты для лепешек:

масло – 100 г

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мед – 100 г

сахар – 150 г

сода – 1 ч.л.

яйца – 2 шт

мука – 450 г

какао – 50 г

Ингредиенты для крема:

сливочный крем-творог – 400 г

сливки 33% – 300 г

сахарная пудра – 100 г

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишни – 200 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 25 г

Ингредиенты для глазури:

черный шоколад – 100 г

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для начинки в вишню добавить сахар, взбить блендером, поставить на плиту, постоянно перемешивать, довести до кипения.

2. Добавляем крахмал проварить до загустения.

3. Снять, охладить, переложить в кондитерский мешок.

4. Для коржей в сотейнике положить масло, сахар и мед.

5. Поставить на плиту и подогреть, помешивая, пока масса не начнет закипать.

6. Добавить соду и все тщательно перемешать.

7. Проварить, помешивая, пока масса не станет карамельным оттенком.

8. Снять с огня и охладить до теплого состояния.

9. Добавить яйца и перемешать.

10. Муку перемешать с какао, вылить медово-масляную смесь, замешать тесто.

11. Коржи раскатать между двумя листами пергамента.

12. Проколоть каждый корж вилкой, чтобы они не раздувались.

13. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.

14. Холодные сливки и холодный крем-сырь поместить в посуду, добавить сахарную пудру и взбить сначала на малых оборотах миксера, увеличивая скорость, пока крем не станет густым и стабильным.

15. Для глазури черный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке.

16. Добавить масло, перемешать и охладить до комнатной температуры.

17. Смазать охлажденные лепешки кремом (по 2 ст.л. крема без горки).

18. Поверх крема выложить вишневую начинку в виде спирали.

19. Поставить в холодильник на ночь.

20. Полить шоколадной глазурью, бока обсыпать крошкой.

21. Украсить по желанию.

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