Эффектный шоколадный "Медовик" с вишневой начинкой: усовершенствованный вариант популярного десерта
Классические бисквитные коржи для "Медовика" можно сделать шоколадными. А для начинки, кроме крема, отлично подойдут вишни. Получится новый усовершенствованный вариант популярного десерта, который точно поразит всех гостей.
Идея приготовления шоколадного "Медовика" со сливочным кремом опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Торт станет идеальным дополнением любого торжества.
Ингредиенты для лепешек:
- масло – 100 г
- мед – 100 г
- сахар – 150 г
- сода – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт
- мука – 450 г
- какао – 50 г
Ингредиенты для крема:
- сливочный крем-творог – 400 г
- сливки 33% – 300 г
- сахарная пудра – 100 г
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишни – 200 г
- сахар – 50 г
- кукурузный крахмал – 25 г
Ингредиенты для глазури:
- черный шоколад – 100 г
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для начинки в вишню добавить сахар, взбить блендером, поставить на плиту, постоянно перемешивать, довести до кипения.
2. Добавляем крахмал проварить до загустения.
3. Снять, охладить, переложить в кондитерский мешок.
4. Для коржей в сотейнике положить масло, сахар и мед.
5. Поставить на плиту и подогреть, помешивая, пока масса не начнет закипать.
6. Добавить соду и все тщательно перемешать.
7. Проварить, помешивая, пока масса не станет карамельным оттенком.
8. Снять с огня и охладить до теплого состояния.
9. Добавить яйца и перемешать.
10. Муку перемешать с какао, вылить медово-масляную смесь, замешать тесто.
11. Коржи раскатать между двумя листами пергамента.
12. Проколоть каждый корж вилкой, чтобы они не раздувались.
13. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут.
14. Холодные сливки и холодный крем-сырь поместить в посуду, добавить сахарную пудру и взбить сначала на малых оборотах миксера, увеличивая скорость, пока крем не станет густым и стабильным.
15. Для глазури черный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке.
16. Добавить масло, перемешать и охладить до комнатной температуры.
17. Смазать охлажденные лепешки кремом (по 2 ст.л. крема без горки).
18. Поверх крема выложить вишневую начинку в виде спирали.
19. Поставить в холодильник на ночь.
20. Полить шоколадной глазурью, бока обсыпать крошкой.
21. Украсить по желанию.
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