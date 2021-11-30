Эффектный суши-салат удивит гостей: интересная идея от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,6 т.
Эффектный суши-салат удивит гостей: интересная идея от фудблогера

Суши – блюдо, которое обожают многие люди. Но роллы обычно заказывают на доставку к фильму или для романтического ужина. В домашних условиях это достаточно долго и дорого. Но существует бюджетная альтернатива, которая не требует много времени и такое блюдо можно подать даже на семейное застолье – суши-салат.

Идеей приготовления такого блюда поделилась natalia_monastyrska на своей странице в Instagram.

Приготовление салата

Ингредиенты:

  • рис – 300 г (отварной в соленой воде с добавлением соевого соуса)

  • слабосоленый лосось – 200-300 г

  • авокадо – 2 шт

  • огурцы – 4 шт

Видео дня

  • соевый соус

  • кунжут для декора

Способ приготовления:

1. Выложить салат слоями в следующей последовательности:

  • рис

  • огурец из авокадо

  • лосось

  • рис

  • огурец из авокадо

  • лосось

  • кунжут

Засоленный лосось

Лосось для такого блюда можно купить свежий и солить в домашних условиях. Идеей поделилась natarochka на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • красная рыба – 300 г

  • соль – 2 ст.л

  • перец – 0,5л

Также необходима глубокая тарелка и пищевая пленка.

Способ приготовления:

1. Рыбу натереть смесью.

2. Оставить в холодильнике на 24 часа.

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