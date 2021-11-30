Эффектный суши-салат удивит гостей: интересная идея от фудблогера
Суши – блюдо, которое обожают многие люди. Но роллы обычно заказывают на доставку к фильму или для романтического ужина. В домашних условиях это достаточно долго и дорого. Но существует бюджетная альтернатива, которая не требует много времени и такое блюдо можно подать даже на семейное застолье – суши-салат.
Идеей приготовления такого блюда поделилась natalia_monastyrska на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
рис – 300 г (отварной в соленой воде с добавлением соевого соуса)
слабосоленый лосось – 200-300 г
авокадо – 2 шт
огурцы – 4 шт
соевый соус
кунжут для декора
Способ приготовления:
1. Выложить салат слоями в следующей последовательности:
рис
огурец из авокадо
лосось
рис
огурец из авокадо
лосось
кунжут
Лосось для такого блюда можно купить свежий и солить в домашних условиях. Идеей поделилась natarochka на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
красная рыба – 300 г
соль – 2 ст.л
перец – 0,5л
Также необходима глубокая тарелка и пищевая пленка.
Способ приготовления:
1. Рыбу натереть смесью.
2. Оставить в холодильнике на 24 часа.
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