Эффектный суши-салат удивит гостей: интересная идея от фудблогера

Суши – блюдо, которое обожают многие люди. Но роллы обычно заказывают на доставку к фильму или для романтического ужина. В домашних условиях это достаточно долго и дорого. Но существует бюджетная альтернатива, которая не требует много времени и такое блюдо можно подать даже на семейное застолье – суши-салат.

Идеей приготовления такого блюда поделилась natalia_monastyrska на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 300 г (отварной в соленой воде с добавлением соевого соуса)

слабосоленый лосось – 200-300 г

авокадо – 2 шт

огурцы – 4 шт

Видео дня

соевый соус

кунжут для декора

Способ приготовления:

1. Выложить салат слоями в следующей последовательности:

рис

огурец из авокадо

лосось

рис

огурец из авокадо

лосось

кунжут

Лосось для такого блюда можно купить свежий и солить в домашних условиях. Идеей поделилась natarochka на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба – 300 г

соль – 2 ст.л

перец – 0,5л

Также необходима глубокая тарелка и пищевая пленка.

Способ приготовления:

1. Рыбу натереть смесью.

2. Оставить в холодильнике на 24 часа.

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