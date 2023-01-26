Эффектный торт "Красная шляпа": подойдут замороженные вишни
Если в вашей морозилке еще с лета лежат замороженные вишни – из них можно сделать очень эффектный и простой десерт. А именно – торт "Красная шляпа". В нем прекрасно сочетаются два вида теста, нежный сливочный крем, красное яркое желе с легкой кислинкой и, конечно же, вишневая начинка.
Идея приготовления торта "Красная шляпа" опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.
Ингредиенты для основания:
- 175 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 пачка ванильного сахара
- 3 яйца
- 4 ст.л. молока
- 150 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 15 г какао
- 1 стакан вишни в собственном соке, можно и больше
Ингредиенты для крема:
- 500 г свежего кисломолочного творога
- 220 г сливочного сыра
- 100 г сахара
- 400 г сливок.
Дополнительно:
- стакан вишневого сока + 0,5 пачки желатина.
Способ приготовления теста:
1. Миксером взбить сливочное масло с сахаром в пышную пену. По одному вводим яйца, продолжая взбивать. Добавляем ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель.
2. Делим тесто на две равные части. В одну из них добавляем какао и молоко. Перемешиваем. В форму для выпечки выкладываем светлое тесто. Наверх "шоколадное". Распределить вишни по тесту, немного вдавливая его внутрь. Выпекать до сухой зубочистки. Охлаждаем.
3. Готовим крем. Кисломолочный сыр+сливочный сыр+сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем сливки и снова взбить до состояния рыхлого крема.
4. В разъемную форму кладем корң, сверху выкладываем крем. Поставить в холодильник на несколько часов.
5. В вишневый сок добавляем желатин, подогреваем его до полного растворения желатина. Заливаем сверху крем и снова в холодильник, лучше на ночь.
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