Эффектный торт "Красная шляпа": подойдут замороженные вишни

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
327
Эффектный торт 'Красная шляпа': подойдут замороженные вишни

Если в вашей морозилке еще с лета лежат замороженные вишни – из них можно сделать очень эффектный и простой десерт. А именно – торт "Красная шляпа". В нем прекрасно сочетаются два вида теста, нежный сливочный крем, красное яркое желе с легкой кислинкой и, конечно же, вишневая начинка.

Идея приготовления торта "Красная шляпа" опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.

Эффектный торт ''Красная шляпа'': подойдут замороженные вишни

Ингредиенты для основания:

  • 175 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 3 яйца
Видео дня
  • 4 ст.л. молока
  • 150 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 15 г какао
  • 1 стакан вишни в собственном соке, можно и больше

Ингредиенты для крема:

  • 500 г свежего кисломолочного творога
  • 220 г сливочного сыра
  • 100 г сахара
  • 400 г сливок.

Дополнительно:

  • стакан вишневого сока + 0,5 пачки желатина.

Способ приготовления теста:

Эффектный торт ''Красная шляпа'': подойдут замороженные вишни

1. Миксером взбить сливочное масло с сахаром в пышную пену. По одному вводим яйца, продолжая взбивать. Добавляем ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель.

Эффектный торт ''Красная шляпа'': подойдут замороженные вишни

2. Делим тесто на две равные части. В одну из них добавляем какао и молоко. Перемешиваем. В форму для выпечки выкладываем светлое тесто. Наверх "шоколадное". Распределить вишни по тесту, немного вдавливая его внутрь. Выпекать до сухой зубочистки. Охлаждаем.

Эффектный торт ''Красная шляпа'': подойдут замороженные вишни

3. Готовим крем. Кисломолочный сыр+сливочный сыр+сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем сливки и снова взбить до состояния рыхлого крема.

4. В разъемную форму кладем корң, сверху выкладываем крем. Поставить в холодильник на несколько часов.

Эффектный торт ''Красная шляпа'': подойдут замороженные вишни

5. В вишневый сок добавляем желатин, подогреваем его до полного растворения желатина. Заливаем сверху крем и снова в холодильник, лучше на ночь.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты