Если в вашей морозилке еще с лета лежат замороженные вишни – из них можно сделать очень эффектный и простой десерт. А именно – торт "Красная шляпа". В нем прекрасно сочетаются два вида теста, нежный сливочный крем, красное яркое желе с легкой кислинкой и, конечно же, вишневая начинка.

Идея приготовления торта "Красная шляпа" опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.

Ингредиенты для основания:

175 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

1 пачка ванильного сахара

3 яйца

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4 ст.л. молока

150 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

15 г какао

1 стакан вишни в собственном соке, можно и больше

Ингредиенты для крема:

500 г свежего кисломолочного творога

220 г сливочного сыра

100 г сахара

400 г сливок.

Дополнительно:

стакан вишневого сока + 0,5 пачки желатина.

Способ приготовления теста:

1. Миксером взбить сливочное масло с сахаром в пышную пену. По одному вводим яйца, продолжая взбивать. Добавляем ванильный сахар, соль, муку, разрыхлитель.

2. Делим тесто на две равные части. В одну из них добавляем какао и молоко. Перемешиваем. В форму для выпечки выкладываем светлое тесто. Наверх "шоколадное". Распределить вишни по тесту, немного вдавливая его внутрь. Выпекать до сухой зубочистки. Охлаждаем.

3. Готовим крем. Кисломолочный сыр+сливочный сыр+сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем сливки и снова взбить до состояния рыхлого крема.

4. В разъемную форму кладем корң, сверху выкладываем крем. Поставить в холодильник на несколько часов.

5. В вишневый сок добавляем желатин, подогреваем его до полного растворения желатина. Заливаем сверху крем и снова в холодильник, лучше на ночь.

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