Эффектный торт "Медовая вишенка": вкуснее "Пражского"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Эффектный торт 'Медовая вишенка': вкуснее 'Пражского'

Пора использовать вишни, которые вы летом заготовили на зиму. Они отлично подходят для приготовления торта "Медовая вишенка". В основе нежные и сочные коржи с медом, а также орехи. Десерт может стать конкурентом популярному "Пражскому" торту.

Идея приготовления торта "Медовая вишенка" опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Крем готовится на основе масла и сгущенки.

Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''

Ингредиенты для шоколадно-медового коржа:

  • 4 яйца
  • 0.5 стакана сахара
  • 0.5 стакана меда
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  • 3 ст.л. масла
  • 1 ч.л. соды
  • 2 ст.л с горкой какао
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан орехов

Ингредиенты для медово-вишневого коржа:

Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''
  • 4 яйца
  • 0.5 стакана сахара
  • 0.5 стакана меда
  • 3 ст.л. масла
  • 1 ч.л. соды
  • 1,25 стакана муки
  • 0.5 л банка вишен

Ингредиенты для крема:

  • 400 г масла
  • 0.5 л вареной сгущенки

Для утечки:

  • сок от вишен

Приготовление шоколадно-медового коржа:

Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''

1. Яйца размешать венчиком с сахаром, добавить мед и растительное масло, еще раз размешать.

2. Смешать просеянное какао, муку и соду.

3. Сыпучие составляющие добавить в яично-медовую массу. Вымешать до однородности.

4. Вылить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Разровнять. Посыпать измельченными орехами.

Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''

5. Печь в разогретой до 180 градусов духовке до сухой зубочистки (примерно 15-20 минут). Охладить и разрезать поперек.

Приготовление медово-вишневого коржа:

1. Способ приготовления тот же, что и шоколадно-медовый корж. Только сверху вместо орехов вишни и не добавлять какао. Охладить и разрезать поперек.

Способ приготовления крема:

Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''

1. Масло комнатной температуры взбить в пышную белую массу (чтобы идеально, то минут 7-10), затем добавить сгущенку также комнатной температуры и это важно, чтобы крем не расслоился.

Как собрать торт:

  • шоколадный корж
  • крем
  • светлый корж
  • крем
  • светлый корж
  • крем
  • темный корж
Эффектный торт ''Медовая вишенка'': вкуснее ''Пражского''

После сборки торт отправить в холодильник на 12-24 часа.

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