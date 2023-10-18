Эффектный торт "Медовая вишенка": вкуснее "Пражского"
Пора использовать вишни, которые вы летом заготовили на зиму. Они отлично подходят для приготовления торта "Медовая вишенка". В основе нежные и сочные коржи с медом, а также орехи. Десерт может стать конкурентом популярному "Пражскому" торту.
Идея приготовления торта "Медовая вишенка" опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Крем готовится на основе масла и сгущенки.
Ингредиенты для шоколадно-медового коржа:
- 4 яйца
- 0.5 стакана сахара
- 0.5 стакана меда
- 3 ст.л. масла
- 1 ч.л. соды
- 2 ст.л с горкой какао
- 1 стакан муки
- 1 стакан орехов
Ингредиенты для медово-вишневого коржа:
- 4 яйца
- 0.5 стакана сахара
- 0.5 стакана меда
- 3 ст.л. масла
- 1 ч.л. соды
- 1,25 стакана муки
- 0.5 л банка вишен
Ингредиенты для крема:
- 400 г масла
- 0.5 л вареной сгущенки
Для утечки:
- сок от вишен
Приготовление шоколадно-медового коржа:
1. Яйца размешать венчиком с сахаром, добавить мед и растительное масло, еще раз размешать.
2. Смешать просеянное какао, муку и соду.
3. Сыпучие составляющие добавить в яично-медовую массу. Вымешать до однородности.
4. Вылить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Разровнять. Посыпать измельченными орехами.
5. Печь в разогретой до 180 градусов духовке до сухой зубочистки (примерно 15-20 минут). Охладить и разрезать поперек.
Приготовление медово-вишневого коржа:
1. Способ приготовления тот же, что и шоколадно-медовый корж. Только сверху вместо орехов вишни и не добавлять какао. Охладить и разрезать поперек.
Способ приготовления крема:
1. Масло комнатной температуры взбить в пышную белую массу (чтобы идеально, то минут 7-10), затем добавить сгущенку также комнатной температуры и это важно, чтобы крем не расслоился.
Как собрать торт:
- шоколадный корж
- крем
- светлый корж
- крем
- светлый корж
- крем
- темный корж
После сборки торт отправить в холодильник на 12-24 часа.
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