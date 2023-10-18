Пора использовать вишни, которые вы летом заготовили на зиму. Они отлично подходят для приготовления торта "Медовая вишенка". В основе нежные и сочные коржи с медом, а также орехи. Десерт может стать конкурентом популярному "Пражскому" торту.

Идея приготовления торта "Медовая вишенка" опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Крем готовится на основе масла и сгущенки.

Ингредиенты для шоколадно-медового коржа:

4 яйца

0.5 стакана сахара

0.5 стакана меда

Видео дня

3 ст.л. масла

1 ч.л. соды

2 ст.л с горкой какао

1 стакан муки

1 стакан орехов

Ингредиенты для медово-вишневого коржа:

4 яйца

0.5 стакана сахара

0.5 стакана меда

3 ст.л. масла

1 ч.л. соды

1,25 стакана муки

0.5 л банка вишен

Ингредиенты для крема:

400 г масла

0.5 л вареной сгущенки

Для утечки:

сок от вишен

Приготовление шоколадно-медового коржа:

1. Яйца размешать венчиком с сахаром, добавить мед и растительное масло, еще раз размешать.

2. Смешать просеянное какао, муку и соду.

3. Сыпучие составляющие добавить в яично-медовую массу. Вымешать до однородности.

4. Вылить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Разровнять. Посыпать измельченными орехами.

5. Печь в разогретой до 180 градусов духовке до сухой зубочистки (примерно 15-20 минут). Охладить и разрезать поперек.

Приготовление медово-вишневого коржа:

1. Способ приготовления тот же, что и шоколадно-медовый корж. Только сверху вместо орехов вишни и не добавлять какао. Охладить и разрезать поперек.

Способ приготовления крема:

1. Масло комнатной температуры взбить в пышную белую массу (чтобы идеально, то минут 7-10), затем добавить сгущенку также комнатной температуры и это важно, чтобы крем не расслоился.

Как собрать торт:

шоколадный корж

крем

светлый корж

крем

светлый корж

крем

темный корж

После сборки торт отправить в холодильник на 12-24 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: