Эффектный торт на сковороде: идеей поделилась Лиза Глинская

На первый взгляд, такой торт кажется настоящим шедевром кондитерского искусства. Но на самом деле – это очень простой десерт, для приготовления которого даже не понадобится духовка. Все коржи можно сделать на сковороде. Идеальное блюдо для вашего семейного празднования на скорую руку.

Идеей приготовления вкусного торта поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская (lizaglinskaya) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

рисовая мука – 200 г

молоко – 200 мл

яйца – 150 г

сахар – 80 г

сливочное масло – 40 г

разрыхлитель – 5 г

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Ингредиенты для крема "Пломбир":

молоко – 300 мл

желтки – 60 г

кукурузный крахмал – 25 г

ванильный сахар или стручок ванили⁣

сахар – 60 г

холодное сливочное масло – 100 г

сливки (жирностью 30%)⁣ – 200 мл

Ингредиенты для сиропа:

вода – 250 мл

сахар – 130 г

Способ приготовления коржей:

1. Приготовить коржи на сковороде: смешать рисовую муку с разрыхлителем, добавить молоко и сделать массу однородной.

2. Добавить желтки и горячее растопленное масло, все хорошо перемешать.

3. Белки взбить до пиков, прибавляя порциями сахар.

4. Объединить основание с образовавшейся массой.

5. Вылить несколько половников теста на разогретую сковороду, обжарить с двух сторон по несколько минут.

6. Приготовить еще 3 коржа, охладить.

7. Подровнять с помощью кольца диаметром 18 см.

Способ приготовления крема "Пломбир":

1. Смешать молоко и ванильный сахар или ваниль, прогреть.

2. Смешать желтки и сахар, добавить кукурузный крахмал, перемешать.

3. Соединить 1/2 часть горячего молока с массой из желтков, сахара и крахмала, все это вернуть в сотейник.

4. Сварить крем, постоянно помешивая: масса должна покипеть 1 минуту.

5. Переложить крем в миску, добавить сливочное масло, перемешать.

6. Накрыть пленкой в контакт, оставить в холодильнике на 1 час.

7. Оставшийся крем разделить и добавить взбитые сливки. Перемешать.

Способ приготовления сиропа:

1. Смешать воду с сахаром, довести до кипения и охладить.

Как собрать торт:

1. На тарелку поставить разъемную форму без дна диаметром 18 см и высотой 6 см.

2. На дно положить лепешку, смазать сиропом, выложить крем.

3. Сверху поместить второй корж и повторить так со всеми последующими.

4. Сверху смазать кремом, снять форму и промазать с боков.

5. Поставить в холодильник на несколько часов.

6. Задекларировать миндальными слайсами.

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