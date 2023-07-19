Чизкейк готовится проще многих популярных тортов. И это именно тот десерт, в котором можно экспериментировать с разными слоями. Очень вкусно, если добавить сеонные ягоды, а также воздушную меренгу и легкий кисловатый лимонный курд.

Идея приготовления ягодного чизкейка с лимонным курдом и меренгой опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram. Готовый десерт выглядит действительно изысканно.

Ингредиенты для меренги:

60 г яичных белков

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120 г сахара

1 ч.л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Белки смешать с сахаром.

2. Поставить на паровую баню и при постоянном помешивании прогреть до полного растворения сахара (+-65 градусов).

3. Сбить массу до устойчивого, блестящего состояния. На это может уйти 7 минут и больше в зависимости от мощности миксера.

4. Готовую массу ложкой выложить на противень с пергаментом и сушить в духовке при температуре 85-90 градусов от 90 минут. Время сушки будет зависеть от размера безе. Проверить готовность, разломив одну меренгу.

Ингредиенты для песочного основания:

110 г мягкого масла

190 г муки

45 г миндальной муки (можно заменить пшеничной, но с миндальной лучше)

45 г сахарной пудры

45 г сахара

2 желтка

цедра 1 лимона

щепотка соли

50 г масла для формирования основания

Способ приготовления:

1. Масло, сахар, пудру взбивать 3-4 минуты миксером.

2. Добавить желтки и еще немного взбить.

3. Смешать муку, миндальную муку, цедру и соль.

4. Мучную смесь добавить в масляную и быстро перемешать до объединения.

5. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 2 часа.

6. Холодное тесто мелко нарезать или натереть и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов 10-15 минут.

7. Готовые кусочки печенья охлади и измельчи в крошку.

8. Растопите 50 г масла, смешайте его с крошками. Должна получиться масса, которая держит форму, если ее сжать.

9. Сформировать основание чизкейка и поставить в холодильник минимум на 15 минут, чтобы схватилась.

Ингредиенты для ягодного слоя:

200 г ягод (клубника, малина, черника или микс) свежие или мороженые

1 ст.л. сахара

1 ст.л. крахмала

Способ приготовления ягодного соуса:

1. Все смешать.

2. Довести до кипения и проварить 3 минуты. Масса должна загустеть.

3. Отставить для охлаждения. По желанию можно перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек и шкурок.

Ингредиенты для творожного слоя:

600 г сливочного сыра

120 г сахара

2 яйца

ягодный соус (ранее приготовленный)

50 г сливок

Способ приготовления:

1. Сыр смешать на маленьких оборотах миксера с сахаром.

2. Добавь яйца по одному, продолжая мешать.

3. Затем добавить ягодный соус и сливки и окончательно перемешать.

4. Творожную массу перелить в подготовленное основание из печенья и поставить в разогретую до 110-130 градусов духовку на 1,5-2 часа.

5. На дно духовки поставить огнеупорную емкость с водой.

6. После того, как готовый чизкейк остынет, его нужно поставить в холодильник.

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