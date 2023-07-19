Эффектный ягодный чизкейк с лимонным курдом и меренгой: как приготовить
Чизкейк готовится проще многих популярных тортов. И это именно тот десерт, в котором можно экспериментировать с разными слоями. Очень вкусно, если добавить сеонные ягоды, а также воздушную меренгу и легкий кисловатый лимонный курд.
Идея приготовления ягодного чизкейка с лимонным курдом и меренгой опубликована на странице фудблогера Виты с ником v.vanilinka в Instagram. Готовый десерт выглядит действительно изысканно.
Ингредиенты для меренги:
- 60 г яичных белков
- 120 г сахара
- 1 ч.л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Белки смешать с сахаром.
2. Поставить на паровую баню и при постоянном помешивании прогреть до полного растворения сахара (+-65 градусов).
3. Сбить массу до устойчивого, блестящего состояния. На это может уйти 7 минут и больше в зависимости от мощности миксера.
4. Готовую массу ложкой выложить на противень с пергаментом и сушить в духовке при температуре 85-90 градусов от 90 минут. Время сушки будет зависеть от размера безе. Проверить готовность, разломив одну меренгу.
Ингредиенты для песочного основания:
- 110 г мягкого масла
- 190 г муки
- 45 г миндальной муки (можно заменить пшеничной, но с миндальной лучше)
- 45 г сахарной пудры
- 45 г сахара
- 2 желтка
- цедра 1 лимона
- щепотка соли
- 50 г масла для формирования основания
Способ приготовления:
1. Масло, сахар, пудру взбивать 3-4 минуты миксером.
2. Добавить желтки и еще немного взбить.
3. Смешать муку, миндальную муку, цедру и соль.
4. Мучную смесь добавить в масляную и быстро перемешать до объединения.
5. Завернуть тесто в пленку и отправить в холодильник на 2 часа.
6. Холодное тесто мелко нарезать или натереть и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов 10-15 минут.
7. Готовые кусочки печенья охлади и измельчи в крошку.
8. Растопите 50 г масла, смешайте его с крошками. Должна получиться масса, которая держит форму, если ее сжать.
9. Сформировать основание чизкейка и поставить в холодильник минимум на 15 минут, чтобы схватилась.
Ингредиенты для ягодного слоя:
- 200 г ягод (клубника, малина, черника или микс) свежие или мороженые
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. крахмала
Способ приготовления ягодного соуса:
1. Все смешать.
2. Довести до кипения и проварить 3 минуты. Масса должна загустеть.
3. Отставить для охлаждения. По желанию можно перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек и шкурок.
Ингредиенты для творожного слоя:
- 600 г сливочного сыра
- 120 г сахара
- 2 яйца
- ягодный соус (ранее приготовленный)
- 50 г сливок
Способ приготовления:
1. Сыр смешать на маленьких оборотах миксера с сахаром.
2. Добавь яйца по одному, продолжая мешать.
3. Затем добавить ягодный соус и сливки и окончательно перемешать.
4. Творожную массу перелить в подготовленное основание из печенья и поставить в разогретую до 110-130 градусов духовку на 1,5-2 часа.
5. На дно духовки поставить огнеупорную емкость с водой.
6. После того, как готовый чизкейк остынет, его нужно поставить в холодильник.
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