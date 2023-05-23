"Дырявый" пирог – это не только выпечка с оригинальным названием, но и видом. Основа десерта – это пышный и мягкий яичный бисквит с шоколадной пропиткой, которую заливают в заранее подготовленные дырочки. Пирог сам по себе выходит воздушный и в меру влажный, а главное – готовится из доступных ингредиентов, что очень бюджетно.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом "Дырявого" пирога с шоколадной пропиткой.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

мука – 100 г

соль

сахар – 80 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 10 г

растительное масло без запаха – 3 ст. л.

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Для сиропа:

сахар – 100 г

вода – 140 г

какао – 1 ст. л.

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста следует разделить яйца на белки и желтки. Взбить белки со щепоткой соли до пышной массы.

2. Постепенно добавить в белки сахар, продолжая взбивать. Также добавить ванильный сахар.

3. К полученной массе добавить желтки, продолжая взбивать. Сразу налить масло и перемешать миксером. Должна получиться светлая воздушная масса.

4. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать все лопаткой.

5. Полученное тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

6. Тем временем приготовить сироп. Смешать сахар с водой, поставить на огонь и варить 5 минут после закипания. Сразу добавить в массу какао и масло.

7. Горячий пирог достать из духовки и сделать в нем сквозные проколы по всей поверхности. Сверху полить равномерно сиропом и дать настояться 10 минут. Готово!

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