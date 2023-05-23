Экономный "Дырявый" пирог: рецепт оригинальной выпечки
"Дырявый" пирог – это не только выпечка с оригинальным названием, но и видом. Основа десерта – это пышный и мягкий яичный бисквит с шоколадной пропиткой, которую заливают в заранее подготовленные дырочки. Пирог сам по себе выходит воздушный и в меру влажный, а главное – готовится из доступных ингредиентов, что очень бюджетно.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом "Дырявого" пирога с шоколадной пропиткой.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- мука – 100 г
- соль
- сахар – 80 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- ванильный сахар – 10 г
- растительное масло без запаха – 3 ст. л.
Для сиропа:
- сахар – 100 г
- вода – 140 г
- какао – 1 ст. л.
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста следует разделить яйца на белки и желтки. Взбить белки со щепоткой соли до пышной массы.
2. Постепенно добавить в белки сахар, продолжая взбивать. Также добавить ванильный сахар.
3. К полученной массе добавить желтки, продолжая взбивать. Сразу налить масло и перемешать миксером. Должна получиться светлая воздушная масса.
4. Постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать все лопаткой.
5. Полученное тесто вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
6. Тем временем приготовить сироп. Смешать сахар с водой, поставить на огонь и варить 5 минут после закипания. Сразу добавить в массу какао и масло.
7. Горячий пирог достать из духовки и сделать в нем сквозные проколы по всей поверхности. Сверху полить равномерно сиропом и дать настояться 10 минут. Готово!
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