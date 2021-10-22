Кому запрещено есть гречку и что будет, если употреблять только ее: объясняет эксперт. Эксклюзив

Диетолог-консультант Алена Юдина рассказала о том, стоит ли есть гречку каждый день и кому от крупы лучше отказаться. Ведь такой продукт присутствует в рационе многих людей, и готовят его довольно часто.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL експерт рассказала о гречневой монодиете. Раскрыла все ее особенности и правила.

Здесь важно разобраться: человек будет есть гречку в течении дня или только в один приём пищи.

Если брать во внимание именно сбалансированное питание, то с одной гречкой оно таким не будет. Следует помнить, что для обогащения организма витаминами и минералами в достаточном количестве, пища должна быть разнообразной. Если же есть только одну крупу, о которой идет речь, этого недостаточно.

Видео дня

Гречка один раз в неделю

Но существует так называемая монодиета. Она заключается в том, что один раз в неделю в течении дня человек употребляет только гречку. Некоторые люди даже не добавляют соль, а просто едят в чистом виде. В этот период ЖКТ отдыхает, а организм очищается. Такой эффект осуществляет клетчатка, которая присутствует во многих цельнозерновых крупах. Разгрузочный день на гречке будет полезным тем, кто не очень следит за своим питанием, но хочет улучшить состояние организма.

Если употреблять одну гречку целый месяц, ничего страшного не произойдет, но сбалансированным и правильным такое питание назвать нельзя

Когда гречку есть не стоит

От такой крупы стоит отказаться при вздутие, ведь она может усиливать этот процесс. Также эксперт не рекомендует крупу при заболеваниях кишечника.

Особые полезные свойства гречки

За счёт клетчатки гречка очищает организм, как щётка, изнутри, особенно у любителей рафинированных углеводов ( булочки, сладости, конфеты) и мяса. Людям, у которых есть заболевания кишечника, гречку употреблять не рекомендуется.

Как диетолог советует варить крупу, чтобы она принесла пользу:

Ее необходимо в первую очередь промыть. Слить воду. Добавить чистую и так оставить на 1-2 часа. Затем снова жидкость слить и чистой хорошо промыть крупу. Уже после этого отваривать

Для чего это нужно

Алена объясняет, что крупы имеют в своем составе фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению витаминов и минералов. При замачивании фитиновая кислота вымывается.

Експерт заключает, что при сбалансированном питании, рацион должен быть разнообразным и по крупам: сегодня гречка, завтра рис, послезавтра кукурузная каша, потому что из разных круп организм усваивает разные витамины и минералы.

Отваренную гречку можно употреблять не только в чистом виде – с ней стоит приготовить полноценное блюдо. Идеей гречаников в томатном соусе поделилась фудблогер cooking_by_mk на своей странице в Instagram.

Гречаники в томатном соусе

Ингредиенты:

Фарш – 500 г

Гречневая крупа (сырая) – 150 г

Яйця – 1 шт

Лук – 2 шт

Соль – 1/2 ч.л.

Чорний перец – по вкусу

Для соуса:

Томаты – 3-4 шт (350 мл)

Лук – 2 шт

Чеснок – 2-3 зубца

Соль – 1/3 ч. Л

Вода горячая – 100 мл

Растительное масло – 2 ст. л

Способ приготовления:

Отварить гречку, дать остыть. Лук измельчить в блендере, добавить к фаршу. Яйцо, черный перец, половину чайной ложки соли добавить в гречку и все хорошо перемешать. Помидоры залить кипятком, через 5 минут снять кожицу, измельчить. Лук для соуса нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить помидоры, положить 1/4 чайной ложки соли, черный перец по вкусу. Измельчить чеснок и тушить все вместе примерно 5 минут. Гречаники положить в покрытую фольгой форму для запекания и залить томатным соусом. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут. Посыпать зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: