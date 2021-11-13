Названы самые опасные вещи на кухне: от них стоит избавиться уже сейчас
Каждый день носите на работу еду в пластиковом контейнере или запекаете продукты в фольге? Но вряд ли кто-то знает о том, что от этого не будет никакой пользы и такая еда является даже опасной. Впрочем, абсолютно нормально чего-то не знать. Важно своевременно это исправить.
Диетолог Татьяна Ярмошик рассказала, какие вещи на кухне являются опасными. Опубликовано в Instagram.
Пластиковая посуда
Сюда можно отнести пластиковые контейнеры для хранения пищи и приборы, контактирующие с пищевыми продуктами.
Решение: лучше всего заменить такую посуду на стекло, сталь, дерево или керамику.
Пластиковый чайник
Пластиковой в нем может быть только ручка, ведь она не контактирует с водой.
Решение: заменить металлическим.
Фольга и рукав для запекания, пищевая пленка
Если рукав и пленка еще не так вредны, то фольга при контакте с продуктами питания насыщает их алюминием. Как результат делает еду опасной для употребления. Что касается пергамента, то диетолог говорит, что им можно пользоваться. Но обязательно выбирать пергамент бежевого цвета, а не белый. Его отбеливают специальными веществами.
Решение: запекать и хранить продукты в стеклянной, стальной или керамической таре.
Эксперт также отмечает, что пластик нежелателен в любом проявлении. Впрочем, если и пользоваться, то на нем должна быть отметка "Bra Free".
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