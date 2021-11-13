Названы самые опасные вещи на кухне: от них стоит избавиться уже сейчас

Каждый день носите на работу еду в пластиковом контейнере или запекаете продукты в фольге? Но вряд ли кто-то знает о том, что от этого не будет никакой пользы и такая еда является даже опасной. Впрочем, абсолютно нормально чего-то не знать. Важно своевременно это исправить.

Диетолог Татьяна Ярмошик рассказала, какие вещи на кухне являются опасными. Опубликовано в Instagram.

Пластиковая посуда

Сюда можно отнести пластиковые контейнеры для хранения пищи и приборы, контактирующие с пищевыми продуктами.

Решение: лучше всего заменить такую посуду на стекло, сталь, дерево или керамику.

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Пластиковый чайник

Пластиковой в нем может быть только ручка, ведь она не контактирует с водой.

Решение: заменить металлическим.

Фольга и рукав для запекания, пищевая пленка

Если рукав и пленка еще не так вредны, то фольга при контакте с продуктами питания насыщает их алюминием. Как результат делает еду опасной для употребления. Что касается пергамента, то диетолог говорит, что им можно пользоваться. Но обязательно выбирать пергамент бежевого цвета, а не белый. Его отбеливают специальными веществами.

Решение: запекать и хранить продукты в стеклянной, стальной или керамической таре.

Эксперт также отмечает, что пластик нежелателен в любом проявлении. Впрочем, если и пользоваться, то на нем должна быть отметка "Bra Free".

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