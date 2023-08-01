Молочные продукты полезны и необходимы для организма, по мнению экспертов. Но, стоит знать, что не все молочные продукты можно есть всем, особенно, у кого непереносимость лактозы. Среди молочных продуктов особое место занимают сыры, среди которых есть полезные, а есть вредные.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией, какой сыр самый вредный и опасный. Информация была опубликована в издании "Healthline".

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Эксперты не советуют есть плавленый сыр, но если все же вы его используете для приготовления блюд, то нужно есть его не в большом количестве. По мнению экспертов именно плавленный сыр содержит очень много веществ, которые негативно влияют на работу сердца.

Еще очень важно знать, что в магазинный плавленый сыр производители добавляют очень много химикатов.

Сколько можно есть твердого сыра без вреда для здоровья в день

Эксперты утверждаю, что твердый сыр богат кальцием и витаминами, но при этом его можно съедать не больше 40-50 граммов в день, так как избыток кальция или натрия не приносит пользу организму.

По мнению специалистов, творога в день можно съедать не больше 200-250 граммов.

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