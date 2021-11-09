Эктор Хименес-Браво стал амбассадором бренда "Фрекен БОК"

Уже 20 лет Фрекен БОК заботится об украинских семьях. В честь этого праздника бренд запускает коллаборацию с легендарным шеф-поваром – Эктором Хименес-Браво в рамках коммуникационной кампании "Открой в себе шефа". Эктор разработал более 20 изысканных рецептов и эксклюзивных мастер-классов, которые помогут каждому открыть талант профессионального шеф-повара.

Известный кулинар, обладатель титула World Master Chef и телеведущий популярных шоу создал подборку блюд, которые развивают кулинарные способности, учат экспериментировать со знакомыми ингредиентами и превращают семейный обед или ужин в гастрономический шедевр. Посмотреть рецепты можно по QR-коду на упаковке товаров Фрекен БОК и на странице Фрекен БОК в YouTube.

"С продукцией Фрекен БОК я знаком уже много лет. Знаю, какой у них большой ассортимент и высокое качество. Потому их средства всегда можно найти и на моей домашней кухне, и на профессиональных кухнях моих ресторанов. Во время встречи с командой бренда, я сразу понял, что попал в круг единомышленников – эти люди такие же перфекционисты, как и я. Они поддержали и воплотили мои идеи о том, как можно усовершенствовать продукцию, какие товары добавить, чтобы сделать приготовление пищи максимально приятным и релаксирующим. Я с уверенностью могу рекомендовать продукты Фрекен БОК каждому украинцу, ведь знаю, что все товары продуманы до мелочей и созданы с любовью и заботой", – отметил Эктор Хименес-Браво.

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Цель этой коллаборации – показать, что главные ингредиенты вкусного блюда – это любовь и забота о тех, кто рядом. Каждый может стать шеф-поваром для своей семьи или друзей и превратить изнурительный процесс приготовления пищи в особый ритуал, который дарит теплые эмоции и собирает за столом самых родных.

Все рецепты имеют особый секрет-совет от гениального шефа, именно эти небольшие лайфхаки и надежные товары Фрекен БОК помогут создавать гастрономические шедевры с первого раза и забыть о кулинарных неудачах. Все блюда гарантированно получатся аппетитными, сочными и обязательно понравятся гостям и близким.

"Партнерство с Эктором Хименес-Браво стало органическим продолжением нашего сотрудничества в медийных проектах. Синергия бренда Фрекен БОК и легендарного шеф-повара позволяет транслировать экспертизу, лидерство и заботу о своих потребителях, а также создавать для них полезный контент. В рамках этой коллаборации мы подготовили яркие промо-активности, мастер-классы и еще множество интересных сюрпризов!", – Юрий Голянич, генеральный менеджер бизнес-направления Household и Recycling корпорации "Биосфера".