Для домашней пиццы очень легко сделать тонкое и хрустящее после выпечки тесто. Для основы вам понадобятся обычные сметаны и майонез. Вы можете приготовить блюдо за несколько минут.

Идея приготовления пиццы пятиминутки опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Начинку можно выбрать любую.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сметана – 5 ст.л.

майонез – 5 ст.л.

соль – щепотка

разрыхлитель – 5 г

мука – 9 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску выкладываем яйца.

2. Добавляем сметану.

3. Добавить майонез.

4. Засыпать соль.

5. Всё хорошо перемешать.

6. К рыхлой массе добавить разрыхлитель.

7. Просеять муку.

8. Хорошо перемешать.

9. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.

10. Добавить кетчуп.

11. Выложить кислые огурцы и кусочки свежих помидоров.

12. Выложить мясо.

13. Посыпать сыром и травами.

14. Поставить в разогретую духовку.

15. Готовую пиццу посыпать сыром.

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