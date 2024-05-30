Элементарная домашняя пицца "Пятиминутка": на чем приготовить простое тесто
Для домашней пиццы очень легко сделать тонкое и хрустящее после выпечки тесто. Для основы вам понадобятся обычные сметаны и майонез. Вы можете приготовить блюдо за несколько минут.
Идея приготовления пиццы пятиминутки опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Начинку можно выбрать любую.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 5 ст.л.
- майонез – 5 ст.л.
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 5 г
- мука – 9 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миску выкладываем яйца.
2. Добавляем сметану.
3. Добавить майонез.
4. Засыпать соль.
5. Всё хорошо перемешать.
6. К рыхлой массе добавить разрыхлитель.
7. Просеять муку.
8. Хорошо перемешать.
9. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.
10. Добавить кетчуп.
11. Выложить кислые огурцы и кусочки свежих помидоров.
12. Выложить мясо.
13. Посыпать сыром и травами.
14. Поставить в разогретую духовку.
15. Готовую пиццу посыпать сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: