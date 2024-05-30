Элементарная домашняя пицца "Пятиминутка": на чем приготовить простое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
252
Домашняя пицца

Для домашней пиццы очень легко сделать тонкое и хрустящее после выпечки тесто. Для основы вам понадобятся обычные сметаны и майонез. Вы можете приготовить блюдо за несколько минут.

Идея приготовления пиццы пятиминутки опубликована на странице фудблогера с ником foodblog_95 в Instagram. Начинку можно выбрать любую.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 5 ст.л.
  • майонез – 5 ст.л.
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 5 г
  • мука – 9 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

1. В миску выкладываем яйца.

2. Добавляем сметану.

3. Добавить майонез.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

4. Засыпать соль.

5. Всё хорошо перемешать.

6. К рыхлой массе добавить разрыхлитель.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

7. Просеять муку.

8. Хорошо перемешать.

9. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

10. Добавить кетчуп.

11. Выложить кислые огурцы и кусочки свежих помидоров.

12. Выложить мясо.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

13. Посыпать сыром и травами.

14. Поставить в разогретую духовку.

15. Готовую пиццу посыпать сыром.

Элементарная домашняя пицца ''Пятиминутка'': на чем приготовить простое тесто

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