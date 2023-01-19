Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу
Для того, чтобы приготовить традиционную лазанью, нужно приобрести специальную основу. Или же замесить тесто и сделать его самостоятельно. Но можно значительно упростить технологию и просто выложить картошку слоями. Блюдо получится очень сочным и сытным.
Идея приготовления лазаньи из картофеля опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр твердый
- 6-8 средних картофелин
- 700 г фарша
- 1 луковица (небольшая)
- 50 г масла сливочного
- кетчуп
- соль
- перец
- паприка
Способ приготовления:
1. Картошку варим 20 минут в подсоленной воде.
2. Когда остынет – нарезаем на кольца.
3. На масле обжариваем мелко нарезанный лук, затем добавляем фарш, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут.
4. Затем добавляем кетчуп, соль, перец, паприку – перемешиваем и тушим еще 5 минут.
Ингредиенты для соуса:
- 300-350 мл молока
- 50 г масла сливочного
- 40 г муки
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Масло растапливаем на огне, добавляем муку, перемешиваем и постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая.
2. Добавляем соль, перец и постоянно помешивая на маленьком огне, варим до загустения.
3. Выкладываем в форму для запекания в следующем порядке: соус, картофель, фарш, сыр твердый и т.д.
4. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
5. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: