Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

Для того, чтобы приготовить традиционную лазанью, нужно приобрести специальную основу. Или же замесить тесто и сделать его самостоятельно. Но можно значительно упростить технологию и просто выложить картошку слоями. Блюдо получится очень сочным и сытным.

Идея приготовления лазаньи из картофеля опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.

Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

Ингредиенты:

  • сыр твердый
  • 6-8 средних картофелин
  • 700 г фарша
  • 1 луковица (небольшая)
  • 50 г масла сливочного
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  • кетчуп
  • соль
  • перец
  • паприка

Способ приготовления:

Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

1. Картошку варим 20 минут в подсоленной воде.

2. Когда остынет – нарезаем на кольца.

3. На масле обжариваем мелко нарезанный лук, затем добавляем фарш, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут.

4. Затем добавляем кетчуп, соль, перец, паприку – перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Ингредиенты для соуса:

Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу
  • 300-350 мл молока
  • 50 г масла сливочного
  • 40 г муки
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

1. Масло растапливаем на огне, добавляем муку, перемешиваем и постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая.

2. Добавляем соль, перец и постоянно помешивая на маленьком огне, варим до загустения.

Элементарная лазанья без теста: из чего сделать основу

3. Выкладываем в форму для запекания в следующем порядке: соус, картофель, фарш, сыр твердый и т.д.

4. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

5. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут.

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