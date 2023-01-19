Для того, чтобы приготовить традиционную лазанью, нужно приобрести специальную основу. Или же замесить тесто и сделать его самостоятельно. Но можно значительно упростить технологию и просто выложить картошку слоями. Блюдо получится очень сочным и сытным.

Идея приготовления лазаньи из картофеля опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram.

Ингредиенты:

сыр твердый

6-8 средних картофелин

700 г фарша

1 луковица (небольшая)

50 г масла сливочного

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кетчуп

соль

перец

паприка

Способ приготовления:

1. Картошку варим 20 минут в подсоленной воде.

2. Когда остынет – нарезаем на кольца.

3. На масле обжариваем мелко нарезанный лук, затем добавляем фарш, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 минут.

4. Затем добавляем кетчуп, соль, перец, паприку – перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Ингредиенты для соуса:

300-350 мл молока

50 г масла сливочного

40 г муки

соль

перец

Способ приготовления:

1. Масло растапливаем на огне, добавляем муку, перемешиваем и постепенно вливаем молоко, постоянно помешивая.

2. Добавляем соль, перец и постоянно помешивая на маленьком огне, варим до загустения.

3. Выкладываем в форму для запекания в следующем порядке: соус, картофель, фарш, сыр твердый и т.д.

4. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

5. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут.

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