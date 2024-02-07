Видео дня
Элементарная луковая намазка на хлеб: понадобится всего 3 ингредиента
Для быстрого и бюджетного перекуса идеально подойдет обычный лук. Из овощи можно сделать намазку, которую нужно положить на хлеб. Все максимально просто и быстро.
Идея приготовления элементарной луковой намазки опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Горький вкус лука нейтрализуется, он становится сладковатым и очень нежным.
Способ приготовления:
1. Почистить 2 большие луковицы.
2. Обжарить их на 100 г сливочного масла до карамельного цвета.
3. Добавить соль и перец по вкусу.
4. В конце порезать ножом.
5. Налить сметану.
6. Чем больше сметаны – тем реже намазка. Ориентируйтесь на свой вкус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: