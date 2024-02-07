Для быстрого и бюджетного перекуса идеально подойдет обычный лук. Из овощи можно сделать намазку, которую нужно положить на хлеб. Все максимально просто и быстро.

Идея приготовления элементарной луковой намазки опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Горький вкус лука нейтрализуется, он становится сладковатым и очень нежным.

Способ приготовления:

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1. Почистить 2 большие луковицы.

2. Обжарить их на 100 г сливочного масла до карамельного цвета.

3. Добавить соль и перец по вкусу.

4. В конце порезать ножом.

5. Налить сметану.

6. Чем больше сметаны – тем реже намазка. Ориентируйтесь на свой вкус.

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