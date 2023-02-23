Элементарная намазка из авокадо и куриной грудки: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
231
Рецепт вкусной намазки из авокадо

Авокадо – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что авокадо является очень полезным овощем, который можно есть практически всем, но нужно помнить, что при этом он может быть и серьезным аллергеном.

Что приготовить из авокадо

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из авокадо, с красным луком, соком лайма и сливочным сыром.

Рецепт намазки
Видео дня

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Лук красный – 1/2 шт.
  • Острый перец – 1/2 шт.
  • Сок лайма – 1 ч. л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Копченая куриная грудка – 100 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Сливочный сыр – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разрежьте авокадо пополам, выберите мякоть, переложите в миску и разомните, полейте соком лайма, поперчите.

Авокадо для намазки

2. Лук, острый перец и помидоры порежьте очень мелко, добавьте к авокадо, перемешайте.

Приготовление намазки

3. Мелким кубиком нарежьте копченую куриную грудку и добавьте туда же, хорошо перемешайте, добавьте сливочный сыр и снова перемешайте.

Куриная грудка

Подавайте намазку с поджаренными гренками!

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить намазку из сельди и яблок за 10 минут.

Сейчас мы готовим

Все рецепты