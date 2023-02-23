Элементарная намазка из авокадо и куриной грудки: готовится 5 минут
Авокадо – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что авокадо является очень полезным овощем, который можно есть практически всем, но нужно помнить, что при этом он может быть и серьезным аллергеном.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусной намазки из авокадо, с красным луком, соком лайма и сливочным сыром.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт.
- Лук красный – 1/2 шт.
- Острый перец – 1/2 шт.
- Сок лайма – 1 ч. л.
- Черный перец – по вкусу
- Копченая куриная грудка – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Сливочный сыр – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разрежьте авокадо пополам, выберите мякоть, переложите в миску и разомните, полейте соком лайма, поперчите.
2. Лук, острый перец и помидоры порежьте очень мелко, добавьте к авокадо, перемешайте.
3. Мелким кубиком нарежьте копченую куриную грудку и добавьте туда же, хорошо перемешайте, добавьте сливочный сыр и снова перемешайте.
Подавайте намазку с поджаренными гренками!
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