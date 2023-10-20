Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
45
Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

Такая намазка будет отличным вариантом быстрого перекуса. Для того чтобы ее приготовить, вам понадобится всего 4 ингредиента. Выходит очень быстро и сытно.

Идея приготовления намазки из сельди, которая очень похожа по вкусу на икру, опубликована на странице фудблогерки Елены Карпюк ( alionakarpiuk ) в Instgaram. Все компоненты достаточно бюджетны.

Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • 1 большая морковь или 2 маленькие
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  • 2 плавленых сырка
  • сельдь
  • 150 г масла

Способ приготовления:

Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

1. Морковь отварить до готовности.

2. Сыр порезать на удобные кусочки.

Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

3. Сельдь почистить от внутренностей и кожуры. Также разрезать.

4. Все компоненты поместить в чашу блендера.

Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента

5. Измельчить до однородности.

6. Намазать на багет.

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