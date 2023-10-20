Такая намазка будет отличным вариантом быстрого перекуса. Для того чтобы ее приготовить, вам понадобится всего 4 ингредиента. Выходит очень быстро и сытно.

Идея приготовления намазки из сельди, которая очень похожа по вкусу на икру, опубликована на странице фудблогерки Елены Карпюк ( alionakarpiuk ) в Instgaram. Все компоненты достаточно бюджетны.

Ингредиенты:

1 большая морковь или 2 маленькие

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2 плавленых сырка

сельдь

150 г масла

Способ приготовления:

1. Морковь отварить до готовности.

2. Сыр порезать на удобные кусочки.

3. Сельдь почистить от внутренностей и кожуры. Также разрезать.

4. Все компоненты поместить в чашу блендера.

5. Измельчить до однородности.

6. Намазать на багет.

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