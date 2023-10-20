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Элементарная намазка из сельди, как икра: понадобится всего 4 ингредиента
Такая намазка будет отличным вариантом быстрого перекуса. Для того чтобы ее приготовить, вам понадобится всего 4 ингредиента. Выходит очень быстро и сытно.
Идея приготовления намазки из сельди, которая очень похожа по вкусу на икру, опубликована на странице фудблогерки Елены Карпюк ( alionakarpiuk ) в Instgaram. Все компоненты достаточно бюджетны.
Ингредиенты:
- 1 большая морковь или 2 маленькие
- 2 плавленых сырка
- сельдь
- 150 г масла
Способ приготовления:
1. Морковь отварить до готовности.
2. Сыр порезать на удобные кусочки.
3. Сельдь почистить от внутренностей и кожуры. Также разрезать.
4. Все компоненты поместить в чашу блендера.
5. Измельчить до однородности.
6. Намазать на багет.
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