Если на приготовление разнообразных блюд совсем нет времени – идеальным вариантом будет сделать такую намазку. В ее основе обычный консервированный тунец, который нужно просто выложить в миску и добавить еще несколько простых компонентов. Выходит достаточно сытно.

Идея приготовления элементарной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Вы справитесь за 5 минут.

Ингредиенты:

тунец – 1/2 банка

твердый сыр – 80 грамм

яйца – 2 шт

чеснок – 2 зубчика

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соль, молотый перец

майонез

Способ приготовления:

1. Выложить в миску тунец.

2. Добавить натертый сыр.

3. Натереть чеснок.

4. Добавить натертое яйцо.

5. Присыпать специями.

6. Заправить майонезом.

7. Все хорошо перемешать.

8. Намазать на хлеб.

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