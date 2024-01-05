Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
330
Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

Если на приготовление разнообразных блюд совсем нет времени – идеальным вариантом будет сделать такую намазку. В ее основе обычный консервированный тунец, который нужно просто выложить в миску и добавить еще несколько простых компонентов. Выходит достаточно сытно.

Идея приготовления элементарной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Вы справитесь за 5 минут.

Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

Ингредиенты:

  • тунец – 1/2 банка
  • твердый сыр – 80 грамм
  • яйца – 2 шт
  • чеснок – 2 зубчика
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  • соль, молотый перец
  • майонез

Способ приготовления:

Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

1. Выложить в миску тунец.

2. Добавить натертый сыр.

Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

3. Натереть чеснок.

4. Добавить натертое яйцо.

Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

5. Присыпать специями.

6. Заправить майонезом.

Элементарная намазка с тунцем за 5 минут: идеально на бутерброды

7. Все хорошо перемешать.

8. Намазать на хлеб.

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