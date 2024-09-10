Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

Вместо привычной колбасы на бутерброды можно приготовить сытную намазку с тунцом и авокадо. Такое блюдо получится достаточно питательным и полезным. И готовится элементарно.

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Идея приготовления полезного белкового завтрака с тунцом и авокадо опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вы успеете сделать все даже тогда, когда времени маловато.

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • тунец – 0,5 баночки
  • крем-сыр – 1 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • хлеб

Способ приготовления:

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

1. Яйца отварить.

2. Размять вилкой.

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

3. Добавить авокадо, тунец.

4. Все смешать до однородной массы.

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

5. Заправить крем-сыром.

6. Посолить и поперчить.

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

7. Все перемешать.

8. Выложить на подсушенный хлеб.

Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака

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