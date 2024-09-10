Видео дня
Элементарная намазка с тунцом и авокадо: вариант белкового сытного завтрака
Вместо привычной колбасы на бутерброды можно приготовить сытную намазку с тунцом и авокадо. Такое блюдо получится достаточно питательным и полезным. И готовится элементарно.
Идея приготовления полезного белкового завтрака с тунцом и авокадо опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вы успеете сделать все даже тогда, когда времени маловато.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- авокадо – 1 шт.
- тунец – 0,5 баночки
- крем-сыр – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- хлеб
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Размять вилкой.
3. Добавить авокадо, тунец.
4. Все смешать до однородной массы.
5. Заправить крем-сыром.
6. Посолить и поперчить.
7. Все перемешать.
8. Выложить на подсушенный хлеб.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: