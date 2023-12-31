Элементарная новогодняя закуска из лаваша: готовится за считанные минуты
Из обыкновенного лаваша можно приготовить действительно изысканную новогоднюю закуску. Нужно только сформировать корзинки и положить в них вкусную начинку. Прекрасно соединить между собой тунец, яйца и огурцы.
Идея приготовления праздничной закуски из лаваша за считанные минуты опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instgaram. Начинку нужно заправить майонезом.
Ингредиенты:
- лаваш
- тунец консервированный
- яйца отварные
- огурец
- зеленый лук
- майонез
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Из лаваша вырезать любую формочку кружочка или цветочка.
2. Поместить в форму для запекания кексов и выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
3. В миску поместить тунец, натертые вареные яйца, мелко нарезанный огурец и зеленый лук.
4. Заправить майонезом и по вкусу добавить соль.
5. Наполнить тарталетки из лаваша начинкой.
6. Украсить кукурузой.
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