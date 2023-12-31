Из обыкновенного лаваша можно приготовить действительно изысканную новогоднюю закуску. Нужно только сформировать корзинки и положить в них вкусную начинку. Прекрасно соединить между собой тунец, яйца и огурцы.

Идея приготовления праздничной закуски из лаваша за считанные минуты опубликована на странице фудблогера Иванны Онисько (ivanna_ons) в Instgaram. Начинку нужно заправить майонезом.

Ингредиенты:

лаваш

тунец консервированный

яйца отварные

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огурец

зеленый лук

майонез

кукуруза

Способ приготовления:

1. Из лаваша вырезать любую формочку кружочка или цветочка.

2. Поместить в форму для запекания кексов и выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

3. В миску поместить тунец, натертые вареные яйца, мелко нарезанный огурец и зеленый лук.

4. Заправить майонезом и по вкусу добавить соль.

5. Наполнить тарталетки из лаваша начинкой.

6. Украсить кукурузой.

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