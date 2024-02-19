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Элементарная панна-кота из ряженки: понадобится всего 4 ингредиента
Об этом десерте знают во всем мире и его даже не придется выпекать. Речь идет о панна-коте. В классическом варианте для основания используют сливки. Но более диетической и питательной масса выходит из ряженки.
Идея приготовления панна-коты из ряженки опубликована на странице фудблогера Наталии Татаринцевой (tatarintseva.kot) в Instagram. Для десерта понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты на 2 порции:
- ряженка – 300 мл
- желатин – 10 г
- какао – 1 ст. л.
- ягоды, шоколад и другие украшения – по желанию
Способ приготовления:
1. Приготовить желатин по инструкции на пачке.
2. Вылить в посуду ряженку и добавить желатин, перемешать.
3. Добавить какао через сито и тщательно взбить.
4. Перелить в формы и украсить по желанию.
5. Поставить на 30 минут в холодильник.
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