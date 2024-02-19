Об этом десерте знают во всем мире и его даже не придется выпекать. Речь идет о панна-коте. В классическом варианте для основания используют сливки. Но более диетической и питательной масса выходит из ряженки.

Идея приготовления панна-коты из ряженки опубликована на странице фудблогера Наталии Татаринцевой (tatarintseva.kot) в Instagram. Для десерта понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты на 2 порции:

ряженка – 300 мл

желатин – 10 г

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какао – 1 ст. л.

ягоды, шоколад и другие украшения – по желанию

Способ приготовления:

1. Приготовить желатин по инструкции на пачке.

2. Вылить в посуду ряженку и добавить желатин, перемешать.

3. Добавить какао через сито и тщательно взбить.

4. Перелить в формы и украсить по желанию.

5. Поставить на 30 минут в холодильник.

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