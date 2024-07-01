Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать
Панакота – это элементарный летний десерт, который не нужно выпекать. В основе нежная сливочная масса, а также желе. Сверху можно добавить любые фрукты и ягоды. Сейчас вкуснее всего будет использовать свежую малину.
Идея приготовления малиновой панакоты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Можно подавать в креманках или обычных стаканах.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 250 мл.
- молоко – 150 мл.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 7 г
- вода для желатина – 50 мл.
- желе
- малина – по вкусу
- мята для украшения
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем водой и оставить для набухания.
2. Смешать сливки, молоко, сахар и ванильный сахар.
3. Варить на небольшом огне, не доводя до кипения.
4. Когда начнет уходить пар – снять с огня.
5. Добавить желатин и перемешать до его растворения.
6. Охладить до комнатной температуры, разлить в формы и оставить в холодильнике до застывания.
7. Желе готовить согласно инструкции на пачке и оставить для охлаждения.
8. Когда сливочная масса полностью застынет – выложить сверху малину.
9. Залить ягодным желе и оставить в холодильнике до полного застывания.
10. Украсить мятой.
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