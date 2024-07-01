Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

Панакота – это элементарный летний десерт, который не нужно выпекать. В основе нежная сливочная масса, а также желе. Сверху можно добавить любые фрукты и ягоды. Сейчас вкуснее всего будет использовать свежую малину.

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Идея приготовления малиновой панакоты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Можно подавать в креманках или обычных стаканах.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

Ингредиенты:

  • сливки 33% – 250 мл.
  • молоко – 150 мл.
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • желатин – 7 г
  • вода для желатина – 50 мл.
  • желе
  • малина – по вкусу
  • мята для украшения

Способ приготовления:

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

1. Желатин заливаем водой и оставить для набухания.

2. Смешать сливки, молоко, сахар и ванильный сахар.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

3. Варить на небольшом огне, не доводя до кипения.

4. Когда начнет уходить пар – снять с огня.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

5. Добавить желатин и перемешать до его растворения.

6. Охладить до комнатной температуры, разлить в формы и оставить в холодильнике до застывания.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

7. Желе готовить согласно инструкции на пачке и оставить для охлаждения.

8. Когда сливочная масса полностью застынет – выложить сверху малину.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

9. Залить ягодным желе и оставить в холодильнике до полного застывания.

10. Украсить мятой.

Элементарная панакота с малиной: летний десерт, который не нужно выпекать

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