Панакота – это элементарный летний десерт, который не нужно выпекать. В основе нежная сливочная масса, а также желе. Сверху можно добавить любые фрукты и ягоды. Сейчас вкуснее всего будет использовать свежую малину.

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Идея приготовления малиновой панакоты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Можно подавать в креманках или обычных стаканах.

Ингредиенты:

сливки 33% – 250 мл.

молоко – 150 мл.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 7 г

вода для желатина – 50 мл.

желе

малина – по вкусу

мята для украшения

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем водой и оставить для набухания.

2. Смешать сливки, молоко, сахар и ванильный сахар.

3. Варить на небольшом огне, не доводя до кипения.

4. Когда начнет уходить пар – снять с огня.

5. Добавить желатин и перемешать до его растворения.

6. Охладить до комнатной температуры, разлить в формы и оставить в холодильнике до застывания.

7. Желе готовить согласно инструкции на пачке и оставить для охлаждения.

8. Когда сливочная масса полностью застынет – выложить сверху малину.

9. Залить ягодным желе и оставить в холодильнике до полного застывания.

10. Украсить мятой.

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