Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

Для того, чтобы приготовить кабачковую пиццу, вам не придется раскатывать тесто. Такое блюдо отлично подойдет для перекуса и готовится очень быстро. С начинкой можно поэксперементировать.

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Идея приготовления сытной кабачковой пиццы для перекуса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вместо майонеза лучше использовать греческий йогурт.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

Ингредиенты для основания:

  • кабачок – 2 шт. (средние)
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мука – ~3-4 ст.л.
  • твердый сыр – 50 г

Ингредиенты для начинки:

  • соус: густой греческий йогурт 8-10% 2 ст.л. + 1 ст.л. томатного соуса
  • запеченная курица (бедро или филе)
  • сладкий болгарский перец, помидор черри + тертый сыр/пармезан 50 г
  • любимые специи

Способ приготовления:

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

1. Кабачок натереть на крупную терку (отжать лишнюю жидкость), добавить куриное яйцо, муку, тертый сыр.

2. Всё хорошо перемешать.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

3. Выложить кабачковую массу на противень, застеленный пергаментом, сформировав круглый корж.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

4. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

5. Полу-готовый корж смазать соусом (либо йогурт/сметана+томатный соус, либо йогурт либо томатный соус).

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

6. Слоями выложить начинку: курица, болгарский перец колечками, помидор черри, специи, сверху посыпать тертым сыром.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

7. Выпекать при температуре 180 градусов еще минут 20.

8. Пицу по желанию можно украсить зеленью.

Элементарная пицца из кабачка для перекуса: как быстро приготовить

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