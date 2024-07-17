Для того, чтобы приготовить кабачковую пиццу, вам не придется раскатывать тесто. Такое блюдо отлично подойдет для перекуса и готовится очень быстро. С начинкой можно поэксперементировать.

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Идея приготовления сытной кабачковой пиццы для перекуса опубликована на странице фудблогера Екатерины Браило (ketiv) в Instagram. Вместо майонеза лучше использовать греческий йогурт.

Ингредиенты для основания:

кабачок – 2 шт. (средние)

куриное яйцо – 1 шт.

мука – ~3-4 ст.л.

твердый сыр – 50 г

Ингредиенты для начинки:

соус: густой греческий йогурт 8-10% 2 ст.л. + 1 ст.л. томатного соуса

запеченная курица (бедро или филе)

сладкий болгарский перец, помидор черри + тертый сыр/пармезан 50 г

любимые специи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупную терку (отжать лишнюю жидкость), добавить куриное яйцо, муку, тертый сыр.

2. Всё хорошо перемешать.

3. Выложить кабачковую массу на противень, застеленный пергаментом, сформировав круглый корж.

4. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

5. Полу-готовый корж смазать соусом (либо йогурт/сметана+томатный соус, либо йогурт либо томатный соус).

6. Слоями выложить начинку: курица, болгарский перец колечками, помидор черри, специи, сверху посыпать тертым сыром.

7. Выпекать при температуре 180 градусов еще минут 20.

8. Пицу по желанию можно украсить зеленью.

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