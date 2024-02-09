Чтобы долго не возиться с выпеканием пиццы в духовке – сделайте блюдо прямо в сковороде. Тесто отлично прожаривается и выходит достаточно хрустящим. Сверху просто нужно выложить начинку.

Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде за 15 минут опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Тесто можно сделать на сметане или йогурте.

Ингредиенты для теста:

100 г сметаны 15-20% или густой греческий йогурт 10%

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1 яйцо

80 г муки

0,5 ч.л. соды

соль

1 ст.л. оливкового масла

Ингредиенты для начинки:

1 пачка маленькой томатной пасты

2 помидора (один в соус, второй – порезать)

половина фиолетового лука

100 г твердого сыра

пармезан

ветчина

рукола и чери для украшения

Способ приготовления:

1. Для теста в сметану добавить яйцо, тщательно перемешать. Просеять муку с солью и содой. Тесто будет, как густая сметана

2. Для соуса нарезать мелко лук и обжарить на сковороде. Когда она будет золотистого цвета – добавить томатную пасту и натереть помидор на терке.

3. Вылить все к луку и варить, пока соус не станет густым.

4. На сковороду налить растительное масло.

5. Вылить тесто и разровнять ложкой.

6. Смазать тесто соусом, добавить тоненько нарезанный помидор, натертый сыр и ветчину. Сверху присыпать пармезаном.

7. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут.

8. На готовую пиццу выложить микс салата и нарезать помидоры.

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