Элементарная пицца на сковороде: готовится 15 минут.
Чтобы долго не возиться с выпеканием пиццы в духовке – сделайте блюдо прямо в сковороде. Тесто отлично прожаривается и выходит достаточно хрустящим. Сверху просто нужно выложить начинку.
Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде за 15 минут опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_estet в Instagram. Тесто можно сделать на сметане или йогурте.
Ингредиенты для теста:
- 100 г сметаны 15-20% или густой греческий йогурт 10%
- 1 яйцо
- 80 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- соль
- 1 ст.л. оливкового масла
Ингредиенты для начинки:
- 1 пачка маленькой томатной пасты
- 2 помидора (один в соус, второй – порезать)
- половина фиолетового лука
- 100 г твердого сыра
- пармезан
- ветчина
- рукола и чери для украшения
Способ приготовления:
1. Для теста в сметану добавить яйцо, тщательно перемешать. Просеять муку с солью и содой. Тесто будет, как густая сметана
2. Для соуса нарезать мелко лук и обжарить на сковороде. Когда она будет золотистого цвета – добавить томатную пасту и натереть помидор на терке.
3. Вылить все к луку и варить, пока соус не станет густым.
4. На сковороду налить растительное масло.
5. Вылить тесто и разровнять ложкой.
6. Смазать тесто соусом, добавить тоненько нарезанный помидор, натертый сыр и ветчину. Сверху присыпать пармезаном.
7. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут.
8. На готовую пиццу выложить микс салата и нарезать помидоры.
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