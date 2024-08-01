Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто
Чтобы долго не возиться с выпеканием пиццы, приготовьте такое блюдо на сковороде. Для основания нужно сделать элементарное тесто на кефире. Оно получается достаточно эластичным и отлично раскатывается.
Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Начинку можете выбрать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- кефир или айран – 200 мл. (обязательно комнатной температуры)
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 неполная ч.л. без горки
- мука – 340 г
- соль – 1/3 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- начинка по вкусу: томатный соус или кетчуп для смазки, сыр, колбаска и т.д.
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты теста.
2. Замешать липкое тесто.
3. Накрыть его полотенцем и отдохнуть 20-30 минут.
4. Смазать столешницу и руки растительным маслом.
5. Разделить тесто на 3 или 4 кусочка.
6. Раскатать не толстые коржи и выпекать на сухой разогретой сковороде под крышкой примерно 5 минут до покраснения.
7. Корж перевернуть, смазать соусом.
8. Положить сверху начинку и сыр.
9. Накрыть крышкой и выпекать еще 5 минут.
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