Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
81
Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

Чтобы долго не возиться с выпеканием пиццы, приготовьте такое блюдо на сковороде. Для основания нужно сделать элементарное тесто на кефире. Оно получается достаточно эластичным и отлично раскатывается.

Видео дня

Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Начинку можете выбрать по своему вкусу.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • кефир или айран – 200 мл. (обязательно комнатной температуры)
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1 неполная ч.л. без горки
  • мука – 340 г
  • соль – 1/3 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • начинка по вкусу: томатный соус или кетчуп для смазки, сыр, колбаска и т.д.

Способ приготовления:

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

1. Соединить все ингредиенты теста.

2. Замешать липкое тесто.

3. Накрыть его полотенцем и отдохнуть 20-30 минут.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

4. Смазать столешницу и руки растительным маслом.

5. Разделить тесто на 3 или 4 кусочка.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

6. Раскатать не толстые коржи и выпекать на сухой разогретой сковороде под крышкой примерно 5 минут до покраснения.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

7. Корж перевернуть, смазать соусом.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

8. Положить сверху начинку и сыр.

9. Накрыть крышкой и выпекать еще 5 минут.

Элементарная пицца на сковороде за считанные минуты: на чем приготовить простое тесто

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты