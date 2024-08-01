Чтобы долго не возиться с выпеканием пиццы, приготовьте такое блюдо на сковороде. Для основания нужно сделать элементарное тесто на кефире. Оно получается достаточно эластичным и отлично раскатывается.

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Идея приготовления быстрой пиццы на сковороде опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Начинку можете выбрать по своему вкусу.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

кефир или айран – 200 мл. (обязательно комнатной температуры)

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 неполная ч.л. без горки

мука – 340 г

соль – 1/3 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

начинка по вкусу: томатный соус или кетчуп для смазки, сыр, колбаска и т.д.

Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты теста.

2. Замешать липкое тесто.

3. Накрыть его полотенцем и отдохнуть 20-30 минут.

4. Смазать столешницу и руки растительным маслом.

5. Разделить тесто на 3 или 4 кусочка.

6. Раскатать не толстые коржи и выпекать на сухой разогретой сковороде под крышкой примерно 5 минут до покраснения.

7. Корж перевернуть, смазать соусом.

8. Положить сверху начинку и сыр.

9. Накрыть крышкой и выпекать еще 5 минут.

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