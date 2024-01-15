Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

Чтобы не покупать химическую намазку в магазине, приготовьте ее в домашних условиях полезных компонентов. Для основы возьмите авокадо. Закуска из него получится легкой и питательной. Нужно будет добавить всего несколько простых компонентов и все сбить в блендере.

Идея приготовления легкой намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Очень вкусно смазать на подсушенные тосты.

Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

Ингредиенты:

  • 2 авокадо
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. черного перца
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  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 180 г мягкого сливочного масла (от 82% жирности)
  • зелень

Способ приготовления:

Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

1. В чаше блендера соединить нарезанное кубиками мягкое сливочное масло, очищенное от кожуры мелко нарезанное авокадо, зелень, лимонный сок, соль и перец.

Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

2. Все сбить до однородной смеси.

3. Переложить в глубокую миску.

Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

4. Плотно накрыть пленкой в контакте.

5. Хранить в холодильнике.

Элементарная полезная намазка из авокадо: лучше магазинных

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