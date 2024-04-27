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Элементарная праздничная закуска из слоеного теста: понадобится всего 5 ингредиентов
Слоеное тесто – это идеальное основание не только для пирогов, но и для эффектных праздничных закусок. Вам понадобится всего 5 компонентов и несколько минут, чтобы приготовить такое легкое блюдо. Она идеально подойдет к вину или шампанскому.
Идея приготовления быстрой закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Запекается всего 15 минут.
Ингредиенты:
- тесто слоеное – 2 листа
- сыр моцарелла – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- бекон
- петрушка
Способ приготовления:
1. На лист теста выложить натертый сыр.
2. Сверху накрыть вторым листом теста и закрепить края.
3. Разрезать тесто вдоль полоски и сложить.
4. Каждый кусочек завернуть в бекон.
5. Запекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
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