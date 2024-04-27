Слоеное тесто – это идеальное основание не только для пирогов, но и для эффектных праздничных закусок. Вам понадобится всего 5 компонентов и несколько минут, чтобы приготовить такое легкое блюдо. Она идеально подойдет к вину или шампанскому.

Идея приготовления быстрой закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Запекается всего 15 минут.

Ингредиенты:

тесто слоеное – 2 листа

сыр моцарелла – 100 г

сыр твердый – 150 г

бекон

петрушка

Способ приготовления:

1. На лист теста выложить натертый сыр.

2. Сверху накрыть вторым листом теста и закрепить края.

3. Разрезать тесто вдоль полоски и сложить.

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4. Каждый кусочек завернуть в бекон.

5. Запекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

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