Элементарная праздничная закуска из слоеного теста: понадобится всего 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
183
Элементарная праздничная закуска из слоеного теста: понадобится всего 5 ингредиентов

Слоеное тесто – это идеальное основание не только для пирогов, но и для эффектных праздничных закусок. Вам понадобится всего 5 компонентов и несколько минут, чтобы приготовить такое легкое блюдо. Она идеально подойдет к вину или шампанскому.

Идея приготовления быстрой закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga_riabenko_) в Instagram. Запекается всего 15 минут.

Ингредиенты:

  • тесто слоеное – 2 листа
  • сыр моцарелла – 100 г
  • сыр твердый – 150 г
  • бекон
  • петрушка

Способ приготовления:

1. На лист теста выложить натертый сыр.

2. Сверху накрыть вторым листом теста и закрепить края.

3. Разрезать тесто вдоль полоски и сложить.

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4. Каждый кусочек завернуть в бекон.

5. Запекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

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