Закуски из лаваша станут отличным дополнением к любому праздничному столу. Из листьев можно сделать конусы, а затем положить туда вкусную начинку. Получится очень быстро и сытно.

Идея приготовления элементарной закуски из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Справится каждый.

Ингредиенты:

лаваш

яйцо

семена кунжута

Ингредиенты для первой начинки:

огурцы маринованные

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тунеть

лук

вареные яйца

Ингредиенты для 2 начинки:

отварное куриное филе

кукуруза

сыр сулугуни или любой ваш любимый

майонез

горчица

Способ приготовления:

1. Лаваши свернуть конусом.

2. Закрепить зубочисткой.

3. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

4. Поместить в духовку до румяности.

5. Конусы охладить, вынуть зубочистку.

6. Добавить начинки.

7. Украсить зеленью и огурцами.

8. Майонез можно заменить йогуртом

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