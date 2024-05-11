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Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо
Закуски из лаваша станут отличным дополнением к любому праздничному столу. Из листьев можно сделать конусы, а затем положить туда вкусную начинку. Получится очень быстро и сытно.
Идея приготовления элементарной закуски из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Справится каждый.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйцо
- семена кунжута
Ингредиенты для первой начинки:
- огурцы маринованные
- тунеть
- лук
- вареные яйца
Ингредиенты для 2 начинки:
- отварное куриное филе
- кукуруза
- сыр сулугуни или любой ваш любимый
- майонез
- горчица
Способ приготовления:
1. Лаваши свернуть конусом.
2. Закрепить зубочисткой.
3. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
4. Поместить в духовку до румяности.
5. Конусы охладить, вынуть зубочистку.
6. Добавить начинки.
7. Украсить зеленью и огурцами.
8. Майонез можно заменить йогуртом
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