Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

Закуски из лаваша станут отличным дополнением к любому праздничному столу. Из листьев можно сделать конусы, а затем положить туда вкусную начинку. Получится очень быстро и сытно.

Идея приготовления элементарной закуски из лаваша опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Справится каждый.

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйцо
  • семена кунжута

Ингредиенты для первой начинки:

  • огурцы маринованные
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  • тунеть
  • лук
  • вареные яйца

Ингредиенты для 2 начинки:

  • отварное куриное филе
  • кукуруза
  • сыр сулугуни или любой ваш любимый
  • майонез
  • горчица

Способ приготовления:

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

1. Лаваши свернуть конусом.

2. Закрепить зубочисткой.

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

3. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

4. Поместить в духовку до румяности.

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

5. Конусы охладить, вынуть зубочистку.

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

6. Добавить начинки.

7. Украсить зеленью и огурцами.

Элементарная закуска из лаваша с двумя начинками: как приготовить простое блюдо

8. Майонез можно заменить йогуртом

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