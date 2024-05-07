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Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра
Такую закуску из помидоров можно приготовить вместо салата. Вам понадобится всего 5 простых компонентов. И отваривать ничего не придется.
Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- помидоры
- листья салата
- майонез
- чеснок
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. На тарелку выложить помытые листья салата/руколы.
2. Далее сверху выложить помидоры, нарезанные довольно грубыми кружочками.
3. Майонез перемешать с выжатым чесноком.
4. Смазать помидоры майонезом.
5. Натереть сыр.
6. Присыпать им сверху помидоры.
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