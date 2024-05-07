Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
45
Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

Такую закуску из помидоров можно приготовить вместо салата. Вам понадобится всего 5 простых компонентов. И отваривать ничего не придется.

Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Получится очень вкусно.

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

Ингредиенты:

  • помидоры
  • листья салата
  • майонез
  • чеснок
  • твердый сыр
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Способ приготовления:

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

1. На тарелку выложить помытые листья салата/руколы.

2. Далее сверху выложить помидоры, нарезанные довольно грубыми кружочками.

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

3. Майонез перемешать с выжатым чесноком.

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

4. Смазать помидоры майонезом.

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

5. Натереть сыр.

6. Присыпать им сверху помидоры.

Элементарная закуска из помидоров за 5 минут: добавьте чеснок и много сыра

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