Такую закуску из помидоров можно приготовить вместо салата. Вам понадобится всего 5 простых компонентов. И отваривать ничего не придется.

Идея приготовления элементарной закуски из помидоров опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

помидоры

листья салата

майонез

чеснок

твердый сыр

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Способ приготовления:

1. На тарелку выложить помытые листья салата/руколы.

2. Далее сверху выложить помидоры, нарезанные довольно грубыми кружочками.

3. Майонез перемешать с выжатым чесноком.

4. Смазать помидоры майонезом.

5. Натереть сыр.

6. Присыпать им сверху помидоры.

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