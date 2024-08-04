Элементарная закуска из запеченного перца: проще салатов
Из запеченного болгарского перца можно сделать очень аппетитную и простую закуску. Для нее овощ нужно запечь. В готовые кусочки очень вкусно завернуть фету.
Идея приготовления пикантного маринованного перца с фетой опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Для маринада понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.
- сыр фета – 100 г
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 3 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Болгарский перец порезать на полоски, шириной 4-5 см.
2. Добавить соевый соус, растительное масло и лимонный сок.
3. Перемешать и оставить на 10 минут.
4. Жарить на гриле или на мангале до мягкости (чтобы перчик можно было свернуть).
5. В каждую перчинку положить кусочек феты и закрутить.
6. Зафиксировать шпажкой и можно подавать.
7. По желанию можно полить сверху бальзамическим кремом.
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