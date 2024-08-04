Из запеченного болгарского перца можно сделать очень аппетитную и простую закуску. Для нее овощ нужно запечь. В готовые кусочки очень вкусно завернуть фету.

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Идея приготовления пикантного маринованного перца с фетой опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Для маринада понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

сыр фета – 100 г

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 3 ст.л.

масло – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Болгарский перец порезать на полоски, шириной 4-5 см.

2. Добавить соевый соус, растительное масло и лимонный сок.

3. Перемешать и оставить на 10 минут.

4. Жарить на гриле или на мангале до мягкости (чтобы перчик можно было свернуть).

5. В каждую перчинку положить кусочек феты и закрутить.

6. Зафиксировать шпажкой и можно подавать.

7. По желанию можно полить сверху бальзамическим кремом.

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