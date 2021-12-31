Элементарная закуска с селедкой к праздничному столу: готовится за считанные минуты

Новогодние приготовления в самом разгаре. Поэтому если вы очень озабочены делами и не имеете времени придумывать разнообразные праздничные блюда – на помощь придет селедка. Из нее получается не только салат "Шуба", но и эффектная закуска в виде рулета, которую можно сделать за считанные минуты.

Простая идея опубликована на странице ksenika_pp в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая – 1 шт

сливочный сыр – 100 г

красная луковица – 1 шт

огурцы маринованные – 3 шт

черный хлеб

оливки

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить, оставить только филе.

2. На столе развернуть пищевую пленку.

2. Выложить рыбу.

3. Смазать творогом.

4. Лук и огурцы измельчить.

5. Выложить сверху.

7. Закрутить рулет.

8. Закрыть со всех сторон, сформировать колбаску.

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9. Убрать в холодильник минимум на 3 часа.

10. Достать, нарезать на порции, украсить оливкой, закрепить шпажкой.

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