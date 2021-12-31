Элементарная закуска с селедкой к праздничному столу: готовится за считанные минуты
Новогодние приготовления в самом разгаре. Поэтому если вы очень озабочены делами и не имеете времени придумывать разнообразные праздничные блюда – на помощь придет селедка. Из нее получается не только салат "Шуба", но и эффектная закуска в виде рулета, которую можно сделать за считанные минуты.
Простая идея опубликована на странице ksenika_pp в Instagram.
Ингредиенты:
сельдь слабосоленая – 1 шт
сливочный сыр – 100 г
красная луковица – 1 шт
огурцы маринованные – 3 шт
черный хлеб
оливки
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить, оставить только филе.
2. На столе развернуть пищевую пленку.
2. Выложить рыбу.
3. Смазать творогом.
4. Лук и огурцы измельчить.
5. Выложить сверху.
7. Закрутить рулет.
8. Закрыть со всех сторон, сформировать колбаску.
9. Убрать в холодильник минимум на 3 часа.
10. Достать, нарезать на порции, украсить оливкой, закрепить шпажкой.
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