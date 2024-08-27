Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.
Из сезонных сочных яблок можно приготовить не только шарлотку, но вкусное печенье к чаю. Такой десерт максимально элементарный и займет у вас много времени. Для уютного семейного чаепития именно то, что нужно.
Идея приготовления элементарного яблочного печенья опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instgaram. Яблоки для поделок нужно просто почистить и натереть.
Ингредиенты:
- небольшие яблоки – 3 шт.
- мука – 170 г
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль щепотка
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить, натереть на большой терке.
2. В мягкое сливочное масло добавить соль, сахар и ванильный сахар.
3. Взбить до белого цвета.
4. Добавить яйцо, взбить.
5. Смешать муку и разрыхлитель.
6. Ввести в тесто, перемешать.
7. Добавить натертое яблоко, перемешать.
8. Сформовать мокрой ложкой и руками печенье, выложить пергамент.
9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: