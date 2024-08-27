Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

Из сезонных сочных яблок можно приготовить не только шарлотку, но вкусное печенье к чаю. Такой десерт максимально элементарный и займет у вас много времени. Для уютного семейного чаепития именно то, что нужно.

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Идея приготовления элементарного яблочного печенья опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instgaram. Яблоки для поделок нужно просто почистить и натереть.

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

Ингредиенты:

  • небольшие яблоки – 3 шт.
  • мука – 170 г
  • сахар – 90 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль щепотка

Способ приготовления:

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

1. Яблоки почистить, натереть на большой терке.

2. В мягкое сливочное масло добавить соль, сахар и ванильный сахар.

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

3. Взбить до белого цвета.

4. Добавить яйцо, взбить.

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

5. Смешать муку и разрыхлитель.

6. Ввести в тесто, перемешать.

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

7. Добавить натертое яблоко, перемешать.

8. Сформовать мокрой ложкой и руками печенье, выложить пергамент.

Элементарное домашнее печенье из яблок: готовится несколько минут.

9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

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