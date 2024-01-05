Чтобы дома всегда было что-нибудь вкусненькое к чаю – приготовьте такое печенье. Оно элементарно в приготовлении, не требует много времени. Выходит хрустящим, в меру сладким и долго сохраняющимся свежим.

Идея приготовления домашнего хрустящего печенья опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Изюминка такого десерта – это мак сверху.

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

100 грамм сахара

100 грамм масла

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20 мл масла

300 грамм муки

7 грамм разрыхлителя

10 грамм крахмала

мак (для декора)

Способ приготовления:

1. С помощью миксера взбить яйца, щепотку соли и сахар.

2. Добавить растопленное масло и растительное масло и перемешать.

3. Просеять муку, добавить разрыхлитель и крахмал.

4. Замесить эластичное тесто.

4. Раскатать.

5. С помощью вырубок сделать разные формы печенья и посыпать маком.

6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 12-15 минут.

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