Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
612
Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

Чтобы дома всегда было что-нибудь вкусненькое к чаю – приготовьте такое печенье. Оно элементарно в приготовлении, не требует много времени. Выходит хрустящим, в меру сладким и долго сохраняющимся свежим.

Идея приготовления домашнего хрустящего печенья опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Изюминка такого десерта – это мак сверху.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 100 грамм сахара
  • 100 грамм масла
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  • 20 мл масла
  • 300 грамм муки
  • 7 грамм разрыхлителя
  • 10 грамм крахмала
  • мак (для декора)

Способ приготовления:

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

1. С помощью миксера взбить яйца, щепотку соли и сахар.

2. Добавить растопленное масло и растительное масло и перемешать.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

3. Просеять муку, добавить разрыхлитель и крахмал.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

4. Замесить эластичное тесто.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

4. Раскатать.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

5. С помощью вырубок сделать разные формы печенья и посыпать маком.

Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут

6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 12-15 минут.

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