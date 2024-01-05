Элементарное домашнее печенье с маком: выпекается 15 минут
Чтобы дома всегда было что-нибудь вкусненькое к чаю – приготовьте такое печенье. Оно элементарно в приготовлении, не требует много времени. Выходит хрустящим, в меру сладким и долго сохраняющимся свежим.
Идея приготовления домашнего хрустящего печенья опубликована на странице фудблогера Анастасии Барбар (nastiabarbar) в Instagram. Изюминка такого десерта – это мак сверху.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- щепотка соли
- 100 грамм сахара
- 100 грамм масла
- 20 мл масла
- 300 грамм муки
- 7 грамм разрыхлителя
- 10 грамм крахмала
- мак (для декора)
Способ приготовления:
1. С помощью миксера взбить яйца, щепотку соли и сахар.
2. Добавить растопленное масло и растительное масло и перемешать.
3. Просеять муку, добавить разрыхлитель и крахмал.
4. Замесить эластичное тесто.
4. Раскатать.
5. С помощью вырубок сделать разные формы печенья и посыпать маком.
6. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 12-15 минут.
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