Элементарное домашнее печенье "Зебра": готовится 20 минут
Если дома есть печенье – можно не беспокоиться, что неожиданно насмотрят гости. Поэтому такой десерт лучше всего приготовить дома раньше времени и хранить в специальной емкости, чтобы оно не черствело. Идеально на такой случай подойдет печенье "Зебра", которое можно легко сделать в домашних условиях.
Идея приготовления домашнего печенья "Зебра" опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Тесто очень простое.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла 82%
- щепотка соли
- 10 г. ванильного сахара
- 80 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 1,5 ч.л. какао
- 180-200 г. муки
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавить соль, ванильный сахар, сахарную пудру.
2. Все сбить.
3. Добавить яйцо.
3. Отлично перемешать.
4. Добавить разрыхлитель.
5. В несколько приемов засыпать просеянную муку.
6. Замешать мягкое тесто.
7. Разделить его на 2 части. В одну добавить какао.
8. Хорошо перемешать и завернуть в пленку.
9. Отправить в холодильник.
10. Из охлажденного теста сделать шарики 5 г.
11. Сделать круги, чередуя по 5 белых и 5 шоколадных.
12. Прижать, соединить между собой. В конце печенье нужно положить на ладонь, а другой покрутить, сделав узор.
13. Выложить на застеленный пергаментом противень.
14. Отправить в разогретую духовку до 170 градусов на 17-20 минут.
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