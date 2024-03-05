Если дома есть печенье – можно не беспокоиться, что неожиданно насмотрят гости. Поэтому такой десерт лучше всего приготовить дома раньше времени и хранить в специальной емкости, чтобы оно не черствело. Идеально на такой случай подойдет печенье "Зебра", которое можно легко сделать в домашних условиях.

Идея приготовления домашнего печенья "Зебра" опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Тесто очень простое.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла 82%

щепотка соли

10 г. ванильного сахара

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80 г сахарной пудры

1 яйцо

0,5 ч.л. разрыхлителя

1,5 ч.л. какао

180-200 г. муки

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавить соль, ванильный сахар, сахарную пудру.

2. Все сбить.

3. Добавить яйцо.

3. Отлично перемешать.

4. Добавить разрыхлитель.

5. В несколько приемов засыпать просеянную муку.

6. Замешать мягкое тесто.

7. Разделить его на 2 части. В одну добавить какао.

8. Хорошо перемешать и завернуть в пленку.

9. Отправить в холодильник.

10. Из охлажденного теста сделать шарики 5 г.

11. Сделать круги, чередуя по 5 белых и 5 шоколадных.

12. Прижать, соединить между собой. В конце печенье нужно положить на ладонь, а другой покрутить, сделав узор.

13. Выложить на застеленный пергаментом противень.

14. Отправить в разогретую духовку до 170 градусов на 17-20 минут.

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