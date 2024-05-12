Элементарное хачапури на сковороде без духовики: готовится засчитанные минуты
Хачапури – это очень вкусная грузинская выпечка с сыром. Традиционно блюдо готовят в духовке. Но если на выпекание у вас нет времени – можете воспользоваться сковородкой.
Идея приготовления элементарного хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Тесто не прилипает к сковороде.
Ингредиенты:
- мука – 330 г
- молоко – 220 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- сода – 1 ч.л.+уксус 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- творог – 300 гр + 1 яйцо + зелень
Способ приготовления:
1. Для теста к молоку комнатной температуры добавить соль, сахар, растительное масло, а также соду, гашеную уксусом.
2. Все перемешать.
3. Всыпать муку и замешать мягкое, однородное эластичное тесто.
4. Накрыть его и отложить на 10 минут.
5. Для начинки натереть сыр на мелкую терку.
6. Нарезать любимую зелень и добавить яйцо. Всё перемешать.
7. Тесто разделить на 4 равные части и скатать с них шарики.
8. Каждый шарик раскатать, выложить начинку и защепить сверху.
9. Осторожно скалкой для теста раскатать этот шарик по диаметру вашей сковородки.
10. На маленьком огне, без добавления масла, выпекать лепешки с двух сторон до золотистого цвета.
11. Непременно это сделать под крышкой.
12. Готовые хачапури смазать сливочным маслом.
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