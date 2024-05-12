Хачапури – это очень вкусная грузинская выпечка с сыром. Традиционно блюдо готовят в духовке. Но если на выпекание у вас нет времени – можете воспользоваться сковородкой.

Идея приготовления элементарного хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Тесто не прилипает к сковороде.

Ингредиенты:

мука – 330 г

молоко – 220 мл.

соль – 1 ч.л.

Видео дня

сахар – 1 ст.л.

сода – 1 ч.л.+уксус 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

творог – 300 гр + 1 яйцо + зелень

Способ приготовления:

1. Для теста к молоку комнатной температуры добавить соль, сахар, растительное масло, а также соду, гашеную уксусом.

2. Все перемешать.

3. Всыпать муку и замешать мягкое, однородное эластичное тесто.

4. Накрыть его и отложить на 10 минут.

5. Для начинки натереть сыр на мелкую терку.

6. Нарезать любимую зелень и добавить яйцо. Всё перемешать.

7. Тесто разделить на 4 равные части и скатать с них шарики.

8. Каждый шарик раскатать, выложить начинку и защепить сверху.

9. Осторожно скалкой для теста раскатать этот шарик по диаметру вашей сковородки.

10. На маленьком огне, без добавления масла, выпекать лепешки с двух сторон до золотистого цвета.

11. Непременно это сделать под крышкой.

12. Готовые хачапури смазать сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: