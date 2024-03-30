Вкусное хачапури можно приготовить даже на сковороде. Тесто из двух видов сыра отлично прожаривается и получается пышным. Значительно проще, чем выпекать в духовке.

Идея приготовления элементарного хачапури на сковороде опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Сыр отлично плавится.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 300 г

яйца куриные – 3 шт.

сыр твердый – 70 г

мука ~ 70 г

соль – по вкусу

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

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Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть.

2. Добавить к нему остальные ингредиенты.

3. Отлично перемешать.

4. Вылить массу на сковороду.

5. Жарить хачапури на сковороде под крышкой по бокам на небольшом огне.

6. Перевернуть, когда низ хорошо подрумянится. По желанию, готовый блинчик смазываем сливочным маслом.

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