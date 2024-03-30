Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

Вкусное хачапури можно приготовить даже на сковороде. Тесто из двух видов сыра отлично прожаривается и получается пышным. Значительно проще, чем выпекать в духовке.

Идея приготовления элементарного хачапури на сковороде опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Сыр отлично плавится.

Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 300 г
  • яйца куриные – 3 шт.
  • сыр твердый – 70 г
  • мука ~ 70 г
  • соль – по вкусу
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
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Способ приготовления:

Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

1. Твердый сыр натереть.

2. Добавить к нему остальные ингредиенты.

Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

3. Отлично перемешать.

4. Вылить массу на сковороду.

Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

5. Жарить хачапури на сковороде под крышкой по бокам на небольшом огне.

6. Перевернуть, когда низ хорошо подрумянится. По желанию, готовый блинчик смазываем сливочным маслом.

Элементарное хачапури на сковороде за считанные минуты: готовится из двух видов сыра

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