Кокосовая стружка есть у каждой хозяйки на кухне, потому что это универсальное дополнение к любым десертам. Как вариант можно сделать очень простое кокосовое печенье, которое выпекается всего 20 минут. Про магазинные сладости можно забыть.

Идея приготовления вкусного кокосового печенья в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Анны Липовой (annalipova_diet) в Instagram. Особенно понравится детям.

Ингредиенты:

120 г сливочного масла

50 г сахара

50 г кокосовой стружки

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50 мл молока

150 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Теплым молоком залить кокосовую стружку, оставить на 10 минут.

2. Взбить масло с сахаром и добавить молочную кокосовую стружку.

3. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.

4. Сформировать "колбаску" и поставить в морозилку на 20 минут или час в холодильник

5. Нарезать на печенье, обвалять в кокосовой стружке.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут на пергаменте или силиконовом коврике.

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