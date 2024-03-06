Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге
Кокосовая стружка есть у каждой хозяйки на кухне, потому что это универсальное дополнение к любым десертам. Как вариант можно сделать очень простое кокосовое печенье, которое выпекается всего 20 минут. Про магазинные сладости можно забыть.
Идея приготовления вкусного кокосового печенья в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Анны Липовой (annalipova_diet) в Instagram. Особенно понравится детям.
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 50 г кокосовой стружки
- 50 мл молока
- 150 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Теплым молоком залить кокосовую стружку, оставить на 10 минут.
2. Взбить масло с сахаром и добавить молочную кокосовую стружку.
3. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.
4. Сформировать "колбаску" и поставить в морозилку на 20 минут или час в холодильник
5. Нарезать на печенье, обвалять в кокосовой стружке.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут на пергаменте или силиконовом коврике.
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