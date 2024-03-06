Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

Кокосовая стружка есть у каждой хозяйки на кухне, потому что это универсальное дополнение к любым десертам. Как вариант можно сделать очень простое кокосовое печенье, которое выпекается всего 20 минут. Про магазинные сладости можно забыть.

Идея приготовления вкусного кокосового печенья в домашних условиях опубликована на странице фудблогера Анны Липовой (annalipova_diet) в Instagram. Особенно понравится детям.

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 50 г кокосовой стружки
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  • 50 мл молока
  • 150 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

1. Теплым молоком залить кокосовую стружку, оставить на 10 минут.

2. Взбить масло с сахаром и добавить молочную кокосовую стружку.

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

3. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

4. Сформировать "колбаску" и поставить в морозилку на 20 минут или час в холодильник

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

5. Нарезать на печенье, обвалять в кокосовой стружке.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут на пергаменте или силиконовом коврике.

Элементарное кокосовое печенье за 20 минут: можно быстро приготовить к чаю, когда гости на пороге

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